Bivšem časniku bosanskih Srba 9 godina zatvora za Srebrenicu

Njegova se obrana temeljila na priznanju kako je doista bilo masovnih likvidacija zarobljenika nakon pada Srebrenice, ali da on i njegova postrojba u tome nisu sudjelovali

<p>Sud Bosne i Hercegovine osudio je u petak na devet godina zatvora bivšeg pripadnika vojske bosanskih srba <strong>Srećka Aćimovića</strong> nakon što ga je proglasio krivim za sudjelovanje u genocidu nad Bošnjacima u istočnoj Bosni.</p><p>Aćimović je tijekom rata u BiH bio zapovjednik bataljuna u Zvorničkoj brigadi vojske bosanskih Srba a postrojba kojom je zapovijedao je u razdoblju od 14. do 16. srpnja 1995. godine sudjelovala je u operacijama čiji je cilj bio likvidacija bošnjačkih muškaraca i dječaka s područja Srebrenice te progon žena i djece.</p><p>Sud je to okvalificirao kao počinjenje kaznenog djela genocida utvrdivši kako je Aćimović sudjelovao u zločinačkom pothvatu čiji je krajnji cilj bio poptuno uništenje i eliminacija Bošnjaka iz Srebrenice kao etničke skupine. </p><h2>'Nisam to mogao spriječiti, ali nisam sudjelovao'</h2><p>Aćimović se tijekom suđenja branio navodeći kako je zapravo odbio izravne zapovijedi za ubijanje zarobljenika.</p><p>Njegova se obrana temeljila na priznanju kako je doista bilo masovnih likvidacija zarobljenika nakon pada Srebrenice, ali da on i njegova postrojba u tome nisu sudjelovali.</p><p>- Na žalost, zločin nije spriječen. Ja nisam sudjelovao u tome ali nisam mogao spriječiti ubijanje - kazao je Aćimović u završnoj riječi na suđenju dodajući kako iskreno žali zbog nedužnih žrtava.</p><p>Na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i Sudu BiH u nizu presuda utvrđeno je kako su pripadnici vojske i policije bosanskih Srba na područu Srebrenice počinii genocid ubivši više od sedam tisuća Bošnjaka.</p><p>Za taj su zločin osuđeni i ratni politički i vojni lider bosanskih Srba <strong>Radovan Karadžić i Ratko Mladić</strong>.</p>