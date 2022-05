Bivšem zatočeniku Guantanama odbili ulazak u Hrvatsku: Nije dao zahtjev za radnu dozvolu

Zagrebačka policija u subotu je izvijestila da je odbila ulazak Mohamedouu Ouldu Salahiju u Hrvatsku, gdje je u nedjelju trebao gostovati u sklopu Filozofskog teatra, jer taj bivši zatvorenik Guantanama nije predao zahtjev za izdavanje radne dozvole.

''Zakonom o strancima propisani su uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca koji su državljani trećih zemalja u RH. Državaljni trećih zemalja dužni su pribaviti potvrdu o radu, odnosno organizator je dužan predati zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada. U ovom slučaju, navedena potvrda nije izdana jer nisu ispunjeni zakonski uvjeti propisani za izdavanje navedene potvrde'', odgovorili su Hini iz zagrebačke policije.

Zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište izvijestilo je u petak da je iz sigurnosnih razloga otkazalo Slahijevo nedjeljno gostovanje u sklopu Filozofskog teatra. Iz kazališta su poručili da će umjesto Slahija gostovati urednik tog programa Srećko Horvat.

Salahi je proveo 15 godina bez optužbe u zloglasnom američkom zatvoru Guantanamo gdje je ispitivan i mučen na sve moguće načine. Ovaj Mauritanac se početkom 90-ih u Afganistanu pridružio Al Kaidi koja se tada, uz podršku Sjedinjenih Država, borila protiv prosovjetske vlade. Razočarao se brzo, vratio u Njemačku gdje je radio kao inženjer, ali je ostao u kontaktu s bivšim suborcima koji su kasnije povezani s Osamom bin Ladenom.

Pri povratku u Mauritaniju 2000. Salahi je uhićen, a onda i prebačen te mučen u zatvorima u Jordanu i Afganistanu pa u Guantanamo. Slahi nikada nije optužen za kazneno djelo, kao ni njegovi mučitelji.

Na hrvatskom je jeziku 2016. u izdanju Profila izašao "Dnevnik iz Guantanama" koji je Mohamedou pisao u samici. Njegovi odvjetnici pravnim su se sredstvima borili skoro sedam godina kako bi dobili dozvolu za objavljivanje knjige a, kada se to konačno 2015. dogodilo, on je već bio u zatvoru više od deset godina.

Knjiga je odmah postala bestseler New York Timesa, ali on to nije znao i još je pet godina proveo u zatvoru. Ulomke iz njegova dnevnika kao podršku nedužnom čovjeku čitali su Nick Cave, Brian Eno, Colin Firth, Benedict Cumberbatch i mnogi drugi.

Najčitaniji članci