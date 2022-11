Bivši ambasador u RH: Sad će republikanci zatražiti istrage protiv Bidenovih ljudi...

Nije iznenađujuće da je 8. studenoga bio važna prekretnica u američkoj politici. Rezultati još nisu potpuni, posebno što se tiče američkog Senata, a neki republikanski kandidati koji gube - nadahnuti primjerom Donalda Trumpa - postavljat će pravne (a možda i izvanpravne) izazove u danima koji dolaze. No, opći rezultat u izbornoj noći jasan je – pobjeda Republikanske stranke, manja od očekivane te će ona sada vjerojatno kontrolirati Zastupnički dom američkog Kongresa, a možda i Senat, i trebala bi oblikovati, ako ne i dominirati političkim programom u Washingtonu sljedeće dvije godine.

Gotovo je zakon u američkoj politici da stranka u Bijeloj kući gubi zastupnička mjesta u Kongresu na takozvanim izborima sredinom mandata, a ova godina nije se pokazala iznimkom. Doista, republikanci su imali vjetar u leđa s inflacijom koja se kretala na povijesnim razinama, a javnost je bila zabrinuta i zbog drugih pitanja, uključujući zločine i ilegalne migracije. Demokrati su kažnjeni zbog zamijećenih aljkavosti u svom pristupu tim problemima i nesumnjivo su bili pogođeni i općenito niskom potporom predsjedniku Bidenu. Činjenica da su se Biden i demokrati mogli pohvaliti važnim zakonodavnim postignućima u posljednje dvije godine vjerojatno je pomogla ublažiti ono što je inače mogao biti veliki izborni neuspjeh.

Implikacije 8. studenog osjetit će se na svim razinama. U političkom smislu, republikanci će tražiti mandat za usvajanje ambicioznog zakonodavnog programa. Očekuje se kako će njihovi prioriteti uključivati mjere za jačanje južne granice, poticanje proizvodnje energije iz fosilnih goriva i smanjenje financiranja u nekim područjima. Iako će to otežati njihove napore u borbi protiv inflacije, smanjit će državnu potrošnju, ali oni bi također mogli težiti značajnom povećanju izdvajanja za obranu uslijed sve većih sigurnosnih izazova s kojima se Sjedinjene Američke Države suočavaju u Europi i u Aziji. Konačno, neki republikanci mogu pokušati promicati kontroverzni program o društvenim pitanjima, primjerice donošenjem zakona o zabrani pobačaja u cijeloj zemlji. Međutim, mjere na krajnjem kraju političkog spektra ne bi preživjele određeni veto predsjednika Bidena; ovisno o konačnoj konfiguraciji Senata, možda neće ni stići do njegovog stola.

Bilo je trenutaka kada je podijeljena vlada u Washingtonu postigla kompromis i ostvarila napredak u pitanjima od nacionalnog značaja, ali to je bilo davno. Sada je to recept za zastoj i potencijalnu paralizu, s tim da je do zatvaranja vlade došlo tijekom nekoliko nedavnih predsjedničkih mandata. Na temelju javnih izjava republikanaca, možda se naziru posebno oštri sukobi između Kongresa i Bijele kuće oko proračunskih pitanja. Neki prijete da će blokirati ono što je inače rutinsko zakonodavstvo za podizanje gornje granice nacionalnog duga, što donosi rizik od ozbiljne štete američkoj kreditnoj sposobnosti i moglo bi uzdrmati sam međunarodni financijski sustav. Republikanci su se koristili ovom taktikom protiv predsjednika Obame tijekom svog drugog mandata, idući do same granice u pregovorima s Bijelom kućom. S mnogo više huškača u svojim redovima u sljedećem Kongresu, postoji rizik da bi mogli otići u potpunosti preko granice ako Bidenova administracija odbije kapitulirati pred njihovim proračunskim zahtjevima.

Rezultati izbora 8. studenog mogli bi se pokazati još utjecajnijima i politički eksplozivnijima u područjima izvan politike i zakonodavstva. Nakon što su ove godine izdržali kongresnu istragu pod vodstvom demokrata o pobuni inspiriranoj Trumpom 2021. na američkom Kapitolu, republikanci jedva čekaju okrenuti situaciju protiv svojih protivnika. Pripremaju istrage Bidenove administracije na više frontova - kaotično povlačenje iz Afganistana, upravljanje pandemijom bolesti COVID-19 i nekontroliranu migracijsku krizu, da navedemo neke od najavljenih ciljeva. U načelu, te bi istrage na kraju mogle dovesti do podizanja optužnice za opoziv protiv službenika vlade koji se smatraju odgovornima za navodne propuste i na kraju protiv samog predsjednika Bidena. Mnogi republikanci vjeruju da je osveta doista u redu zbog dva postupka opoziva koja su demokrati pokrenuli protiv Donalda Trumpa. Sigurno je da planiraju sveobuhvatnu istragu o predsjednikovom sinu Hunteru Bidenu, čiji su problematični osobni život i bezbroj mutnih poslova od Kine do Ukrajine zabilježeni u zloglasnom prijenosnom računalu koje je ostavio i sada je u javnoj domeni. Nadaju se, ukratko, da će zbog sinovih grijeha biti kažnjen otac, ako se uspiju utvrditi veze s kaznenim djelima. U najmanju ruku, nadaju se da će nanijeti štetu ugledu Joea Bidena uoči predsjedničkih izbora 2024. godine.

Uslijed nekih nadmetanja od ovog tjedna i možda još uvijek neizvjesnu kontrolu nad američkim Senatom, politički fokus brzo će se prebaciti na 2024. godinu. Donald Trump je nagovijestio da će službeno objaviti svoju kandidaturu već 15. studenog. Sa sve većom mogućnošću da se suoči s kaznenom optužnicom u bilo kojoj od nekoliko istraga koje su u tijeku, Trump vidi prednost u brzom kretanju. Biti deklarirani kandidat omogućit će mu da optužnicu okarakterizira kao politički progon, ako ne i da potpuno izbjegne kazneni progon. Također se nada da će obeshrabriti druge republikance da ga izazovu - posebice popularnog i ratobornog guvernera Floride Rona DeSantisa, čiji bi uvjerljivi reizbor ovog tjedna mogao potaknuti predsjedničku kandidaturu.

Na izglede predsjednika Bidena u 2024. utjecat će i ovotjedni rezultati. Da su demokrati pretrpjeli težak poraz diljem zemlje, povećao bi se pritisak unutar stranke na Bidena da se suzdrži kandidature za novi mandat. Sada ima 80 godina i pokazuje svoje godine, na kraju bi se iz vlastitih razloga mogao odlučiti na povlačenje iz utrke. Međutim, sada to ne može učiniti, a da ne ugrozi svoju političku učinkovitost. Činjenica da su demokrati postigli tako dobre rezultate kao što jesu ovog tjedna vjerojatno je Bidenu dala malo prostora koji mu je potreban. Dvije godine su vječnost u politici i mnogo toga može se promijeniti. Ako Trump posustane na putu do republikanske nominacije ili ga zamijeni DeSantis ili neki drugi suparnik, Biden može smatrati da se može povući nakon što je postigao svoj temeljni cilj zaštite američke demokracije.

Konačna riječ o utjecaju izbora na Ukrajinu. Nesumnjivo, Kremlj će vidjeti nadu u dobrim rezultatima republikanaca, ali to se može pokazati neutemeljenim. Očekivani novi republikanski predsjednik Zastupničkog doma Kevin McCarthy pojasnio je ovog tjedna kako će republikanci nastaviti stajati uz Ukrajinu, istodobno inzistirajući na većoj transparentnosti i odgovornosti po pitanju pomoći. Ova potvrda tradicionalne republikanske vanjske politike ohrabrujuća je. Republikanski političari koji suosjećaju s Rusijom ograničeni su na Donalda Trumpa i malu družbu lojalista.

