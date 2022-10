Bivši direktor Kamenskog trošio je potpore nenamjenski, dobio je godinu dana zatvora uvjetno

Bivši direktor i bivši i predsjednik uprave trgovačkog društva Kamensko Damir Rihtarić ponovno je nepravomoćno osuđen za subvencijsku prijevaru. Sudac Županijskog suda u Zagrebu Vjeran Blažeković nepravomoćno ga je osudio na godinu dana zatvora uvjetno s rokom kušnje od dvije godine.

Kao olakotnu okolnost sudac Blažeković Rihtariću je cijenio neosuđivanost, ali i činjenicu da sredstva nije otuđio već ih iskoristio kao bi sanirao tekuće poslovanje, no unatoč tome Kamensko je 2018. likvidirano u stečaju.

Rihtarić je kriv što je od 2008. godine do 2010. godine 710.746 kuna državnih potpora dobivenih za poticanje proizvodnje utrošio u tekuće poslovanje tvrtke. Ovo je druga nepravomoćna presuda. Prvom je također proglašen krivim i nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora uvjetno s rokom kušnje od tri godine. No tu je presudu ukinuo Vrhovni sud. Tijekom ponovnog suđenja vještaci su tvrdili kako je novac koju je Rihtarić nenamjenski potrošio bitno manji nego je to utvrđeno prvom presudom - 3,98 milijuna kuna.

Na ponovljenom suđenju, naime, vještak je utvrdio kako se samo 710.746 kuna ne može nikako pravdati namjenskom potrošnjom. Upravo takvu uputu, da se u ponovljenome postupku ispita mogućnost da je Rihtarić nenamjenski utrošio puno manje sredstava od poticaja premda njihovo trošenje nije bilo navedeno u izvješćima, naveo je i Vrhovni sud u odluci o ukidanju prve presude.



