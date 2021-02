Bivši HDZ-ov načelnik općine i bivši gradonačelnik Gline od 1991. do 2009. Marko Sremić, te kako piše Jutarnji list, politički otac sisačkog župana Ive Žinića, na sličan je način kao i Žinić došao do kuće u Glini i to navodno najljepše u selu, također od poznate srpske obitelji. Zanimljivo je da se nalazi u istoj ulici u kojoj se nalazi kuća u kojoj danas živi Žinić - župan u Runjaninovoj 7, a Sremić u Runjaninovoj 3.

U kući koju je zaposjeo Žinić živjela je dobrostojeća obitelj Paspalj, a u Sremićevoj još bogatija obitelj Jednak. Stevo Jednak koji je bio šef Croatia osiguranja, a Zlata Jednak glinska stomatologinja.

Kao i Žinić u Paspaljevu, Sremić ulazi u kuću obitelji Jednak poslije Oluje. Iako Sremić za Jutarnji tvrdi da je to bilo 1996. godine, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje im je potvrdio da mu je kuća u Runjaninovoj 3 dodijeljena rješenjem Komisije za privremeno preuzimanje i korištenje imovine od 19. rujna 1995. Isti slučaj 1999. godine. APN otkupljuje kuću Jednakovih 3. studenoga 1999. godine i daje je u najam Sremićima, a jednako tako 31. prosinca 1999. godine otkupljuje je od Paspaljevih da bi je dao Žinićima - u oba slučaja po najmu od 100 kuna mjesečno.

Iako je Sremić podrijetlom iz obližnjeg Dvorišća, prije rata je živio u Zagrebu i nije imao pravo na stambeno zbrinjavanje kao Žinić, ali je svejedno zadržao nekretninu u Runjaninovoj. Na tu je adresu prijavio svoje tri kćeri, Jelenu (1981.), Anu (1983.) i Mariju (1988.). Jelena podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje, potom se ono prebacuje na Anu. Prema dokumentima, sve tri sestre, dakle, stanuju u kući u Glini, i to same, iako te 1999. godine imaju 18, 16 i 11 godina.

U to je vrijeme Marko Sremić gradonačelnik Gline koji je formalno prijavljen u Zagrebu, kasnije je zbog izbora prijavio prebivalište u Dvorišću, ali nikada ne i u Runjaninovoj 3.

No, ima još. Na osnovi ugovora o najmu koji Ana preuzima od sestre Jelene Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka s Anom Sremić Naglić 11. ožujka 2008. godine sklapa ugovor o kupoprodaji nekretnine u iznosu od 159.854,20 kuna i Ana postaje vlasnica. APN je za istu nekretninu obitelji Jednak isplatio 319.707 kuna samo devet godina ranije. Jutarnjem su objasnili da je kupac, Ana Sremić, dobila 50 posto popusta - zbog jednokratne uplate.