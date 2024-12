Bivši ministar o problemima u Njemačkoj: U cijelom tom kaosu oni su ipak ostali organizirani

Scholz je očekivao da neće dobiti povjerenje Bundestaga što njemačkom predsjedniku omogućuje da raspusti parlament. U Njemačkoj ne postoji mogućnost, kao kod nas, da parlament raspusti sam sebe, rekao je o padu njemačke vlade bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Prijevremeni izbori trebali bi biti početkom sljedeće godine.

- U cijelom tom kaosu, Nijemci su organizirani - rekao je za N1 Kovač i naveo neke od razloga njemačkih problema.

- Dva su glavna razloga problema njemačkog gospodarstva. Prvi razlog su previsoke cijene energenata. Cijena struje i plina stvara probleme konkurentnosti njemačkim poduzećima. Tu su i problemi u zdravstvu gdje ne postoje npr. e-uputnice, koje u hrvatskom zdravstvu postoje - pojasnio je.

Osvrnuo se i na Friedricha Merza.

- To je čovjek koji razumije i europsku i transatlantsku politiku, koji će voditi usklađenu politiku sa SAD-om, Francuskom, ali i Poljskom. On će biti vrlo ozbiljan kancelar. Nije baš toliko popularan, ali je, kako stvari sada stoje, budući kancelar. Njemačko društvo neće dopustiti nikakve radikalne promjene, do njih neće doći. Njemačka je troma demokracija, tako je osmišljena zbog Trećeg Reicha. U Njemačkoj ne očekujem neke radikalne promjene. Neće doći na vlast AfD, neće doći do koalicije s njima - govori Kovač koji smatra da je Nijemcima najpoželjnija velika koalicija.