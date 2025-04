Bivši ministar: 'Trump djeluje odlučno!'. Analitičar Novotny: 'On je kao drumski razbojnik'

Ne stišavaju se reakcije na trgovinski rat kojeg je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump. Carine je povisio gotovo svima, a najgore su prošli Kinezi čija je brojka narasla na čak 104 posto. Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, smatra da je američko-kinesko natjecanje ušlo u novu fazu. Ovo je samo pokušaj obrane američke ekonomije i vojne nadmoći.

- Trump djeluje odlučno, bez obzira na mišljenje ostatka svijeta. Premještanje proizvodnje u SAD već razmatraju i neka europska poduzeća. Ove promjene, iako bolne, mogu dugoročno utjecati i na sigurnosne odnose, osobito u Indopacifiku i oko Tajvana - rekao je Kovač za HRT.

Zahvaljujući ovom Trumpovom potezu, rat u Ukrajini pao je u drugi plan. Trumpovi savjetnici vjeruju da bi carine Kinu trebale prisiliti na pregovore, dok s druge strane Kina je spremna na dugotrajno nadmudrivanje.

S druge strane, ekonomski analitičar Damir Novotny smatra da se Trump ponaša kao stand-up komičar.

- Ne možemo mu baš vjerovati. Vidjeli smo da je manipulirao deficitom prema EU-u. To nas je posebno iznenadilo, da se tako može manipulirati brojevima. EU i SAD su u ravnoteži međunarodne razmjene, ako zbrojimo i robe i usluge. S Kinom je stvar nešto drugačija, tu nismo sigurni o čemu se radi. On je očito spreman na ovako apsurdan, rijetko smo vidjeli nešto ovako apsurdno u povijesti… - rekao je za N1.

- Ne može se on ujutro probuditi i reći da će svojim potpisom odrediti carinu od 104 postio. To je na razini drumskog razbojnika. On pokušava svojim pobornicima pokazati da radi dobar posao, ali to će se brzo pokazati kao pogrešan smjer američke trgovinske politike - uvjeren je Novotny.

S druge strane, Europa se prema njegovim riječima ponaša izvrsno.

- Europa je umjerena, ne ponaša se prenaglo i i nastoji pronaći ravnotežu između potrebe da se odgovori, nešto morate odgovoriti, i da se sačuva ravnoteža te međunarodne trgovine. Iako Europa ne ovisi toliko od trgovine sa SAD-om kao Kina - dodaje Novotny.