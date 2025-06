Bivši policijski načelnik osuđen jer je Bandićevu poduzetniku pomogao izbjeći uhićenje

Bivši načelnik (50) jedne zagrebačke policijske postaje i zagrebački poduzetnik (67), koji je slovio kao blizak suradnik Milana Bandića i istaknuti član njegove stranke Milan Bandić 365, nepravomoćno su na Županijskom sudu u Zagrebu oglašeni krivim za zlouporabu položaja i ovlasti i poticanje na zlouporabu.

Obojica su osuđena na uvjetne kazne. Bivši načelnik je dobio 11 mjeseci zatvora uvjetno na pet godina, a poduzetnik osam mjeseci, uvjetno na tri godine. Načelniku je sud izrekao i sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja policijskog posla na dvije godine, a obojica moraju platiti po 500 eura sudskog paušala.

Prema navodima Uskoka, bivši načelnik je, od kraja rujna 2019. do svibnja 2020., na traženje 67-godišnjaka od policijske službenice koja je provodila kriminalističko istraživanje protiv njega, tražio da ga izravno obavještava o svim prikupljenim podacima.

Time je načelnik, sumnja Uskok, omogućio poduzetniku da se upozna sa svim fazama i rezultatima policijskog postupanja tijekom izvida i to prije nego je ispitan kao osumnjičenik, kako bi mu pogodovao.

Nakon dovršetka izvida načelnik je naložio policijskoj službenici da o rezultatima provedenog kriminalističkog istraživanja izvijesti nadležno državno odvjetništvo podnošenjem izvješća, umjesto kaznene prijave. Time je 67-godišnjaku omogućio da izbjegne uhićenje i prepratu, te da ne bude evidentiran u sustavu MUP-a kao počinitelj kaznenih djela.

Inače, radilo se o izvidima zbog nasilja u obitelji te nametljivog ponašanja prema supruzi kao i povredi djetetovih prava. Zbog toga niti jednom od aktera ovog slučaja, iako su javne osobe, ne objavljujemo imena i prezimena. Policija je tijekom izvida utvrdila da je počinio čak pet kaznenih djela.

- Nije sporno da ste u inkriminirano vrijeme bili načelnik policijske postaje u kojoj su se provodili izvidi protiv drugooptuženog po nalogu Općinskog kaznenog državnog odvjetništva i po prijavi Centra za socijalnu skrb. Nije sporno ni da je drugooptuženi bio predsjednik gradske četvrti te da ste tijekom pandemije korone međusobno razgovarali i usklađivali djelovanje. Međutim, prvooptuženom se stavlja na teret nešto što izlazi izvan tih redovnih aktivnosti. Primjerice, situacija u kojoj drugooptuženi dođe u ured načelnika postaje, a zatim načelnik traži od policijske službenice da mu donese predmet dok je on još tamo što ona govori kolegama u čudu - rekao je, između ostalog, predsjednik sudskog vijeća obrazlažući presudu.

- Priča tu ne staje nego se načelnik postaje aktivno uključuje u rad na ovom predmetu. On se ima pravo uključivati, no to nije činio dotad u praksi već je to radio njegov zamjenik. Ovdje ga preskače i direktno se uključuje. Nakon što se žrtva žali, on joj daje do znanja da zna da ga je ona prijavila. Načelnik potom dalje sudjeluje u izradi Pouke o pravima i traži da se izmijeni osnova sumnje. To je važno jer o tome iz čega proizlazi osnova sumnje ovisi hoće li se ići u prepratu ili ne. Činjenica je i da je drugooptuženi politički aktivan, doduše na najnižoj, lokalnoj razini, a pogodovalo mu se da ne bude u medijski nepovoljnoj situaciji - pojasnio je sudac.

Obranu poduzetnika, koji je tvrdio da je kod načelnika u ured došao samo po pravni savjet, vijeće nije moglo prihvatiti. Također, sud nije prihvatio ni tvrdnje obrane da preprata ne bi ni bila potrebna jer su to opovrgnuli svjedoci u svojim iskazima te se za ta kaznena djela u praksi inače radi preprata.

Prilikom odmjeravanja kazne sud je kao olakotno cijenio činjenicu da su obojica neosuđivani, a načelniku i da je dotad bio bez mrlje u policijskoj karijeri. Otegotno mu je bilo što je svojim ponašanjem narušio ugled i povjerenje u rad policije.