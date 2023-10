Bivši proruski ukrajinski zastupnik na intenzivnoj nakon pucnjave: 'Stanje je ozbiljno'

Bivši ukrajinski zastupnik Oleg Carjov, proruska ličnost koja je navodno bila kandidat Moskve za predvodnika marionetske vlasti u Kijevu nakon ruske invazije, na intenzivnoj je njezi nakon što je upucan, objavio je u petak ruski dužnosnik.

Vladimir Rogov nije rekao gdje se pucnjava dogodila.

- Oleg je upucan- napisao je na Telegramu Rogov, pa pozvao pravoslavne vjernike da se mole za Carjova.

- Olegovo stanje je veoma ozbiljno. Trenutno je na intenzivnoj njezi- dodao je taj dužnosnik kojeg je Rusija postavila na okupiranom jugu Ukrajine.

Izvori su prošli mjesec rekli Reutersu da je Rusija za Carjova planirala da predvodi marionetsku vlast u Kijevu nakon invazije 24. veljače 2022. godine.

Sam Carjov je odbacio tu mogućnost nakon izvješća Financial Timesa, uoči same invazije. Za taj medij je rekao da je ta ideja „veoma smiješna” jer on samo vodi wellness biznis na Krimu te „nije dovoljno važan”.

Carjov je ranije bio član ukrajinskog parlamenta, pa predsjednik parlamenta „Novorusije”, entiteta formiranog nakon što su proruski separatisti na istoku Ukrajine 2014. proglasili secesiju i počeli se boriti protiv ukrajinskih snaga.