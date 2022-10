'Memorandum nisam htio potpisati, a magistar Plenković je Ćoriću rekao da se s time ide'

Iako Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i dalje traje, na kojem HDZ-a pokušava osporiti zakonitost saslušanja bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića na Antikorupcijskom vijeću, to nije spriječilo predsjednika Vijeća, Mostovog Nikolu Grmoju da sa sjednicom počne.

Naime, sukob vladajućih i oporbe oko rasvjetljavanja afere u INA-i i postupanja Vlade oko nacionalnih interesa, posebno nakon što se Kovačević odazvao pozivu da dođe na Antikorupcijsko vijeće, traje danima. Grmoja je na sjednicu uz Kovačevića pozvao i premijera Andreja Plenkovića, bivšeg ministra Tomislava Ćorića i donedavnu zamjenicu predstojnicu Plenkovićeva ureda Tenu Mišetić, kako bi javnosti dali odgovore oko sastanka u Banskim dvorima na kojem je, kako piše Nacional, Plenković naložio potpisivanje Memoranduma i gašenje sisačke rafinerije. Odazvao se jedino Kovačić, a HDZ-ovci najednom tvrde kako Antikorupcijsko vijeće nema ovlasti za saslušanja. Unatoč tome što ih je do sada održano nekoliko.

Grmoja je Kovačevića uputio da iznese svoja saznanja o ulogama premijera Plenkovića i bivšeg ministra Ćorića oko preusmjeravanja nafte Mađarskoj, što je dovelo do gašenja Rafinerije nafte Sisak te sastanka na kojem je bio u Vladi.

- Spreman sam na sva pitanja, dijelom i ona koja neće biti ugodna, pa i uvrede i provokacije, svašta sam prošao pa me ni najveće uvrede neće pokolebati. Nisam došao kao pokajnik nego, što bi rekao magistar Plenković, radi javnosti - poručio je na početku Kovačević pa se predstavio.

- Zadnje što sam radio prije nego što su me utamničili je da sam devet godina bio na čelu Janafa, napravili smo od skromne kompanije najbolju kompaniju u jugoistočnoj Europi. Puno smo investirali da bi Hrvatska bila energetski puno bolje, gotovo milijun tona skladišnih kapaciteta smo napravili u mom mandatu, napravili pravce, povezali sustav, a kad je uspjeh došao, došla mi je milicija - istaknuo je.

'Ni Ćorić nije baš htio to potpisati, Plenković je rekao da se ide s tim'

Osvrnuo se na taj sastanak u Vladi.

- Taj sastanak je bio pripreman na nivou ministra, koji je vršio pritisak da se potpiše memorandum, ali taj pritisak je vršen 10 godina, i za vrijeme Milanovića, ja kažem da je to protivno interesima Hrvatske, onda bi odustali. Do sad. Memorandum nisam htio potpisati. Tražilo se da sisačka rafinerija bude zatvorena jer stvara gubitke INA-e. Taj memorandum je politički papir, da smo napravili potpis između INA-e i Janafa, ja bih to napravio, no čim je ministarstvo stavilo potpis, to je dobilo političku dimenziju. Ni Ćorić nije bio baš da se potpiše, svi su izbjegavali to potpisati jer su svi imali neki osjećaj da to nije dobro. Bio je taj jedan sastanak, nisam dao informacije Nacionalu, ali mogu potvrditi autentičnost - rekao je dodavši kako je na sastanku bilo šest ljudi.

- Bio sam pozvan na konzultacije što ja mislim o tome, ja sam rekao da to nije dobro za energetski i nacionalni interes. Doktor Ćorić je onako, i hoće i neće, ja sam rekao da ja to ne mislim potpisati. Magistar Plenković je doktoru Ćoriću rekao da se s tim memorandumom ide. Ja ga nisam potpisao, dolaze ljudi sa svih strana u INA-u, ja nisam išao na te sastanke, bili su moji suradnici i taj memorandum je potpisan. Nitko nije rekao direktno zatvori rafineriju, ali kad je potpisan memorandum to se dogodilo - poručio je.

Korporativno odličan posao, nacionalno i energetski to nije dobra odluka, naglasio je.

- Neću nikog optuživati, ali bih molio da tri nova člana Uprave INA-e kažu da otvaraju rafineriju Sisak, tamo se preradi 600-700.000 tona nafte, s potencijalom do milijun, što je trećina potrebe Hrvatske - poručio je.

Nitko osim INA-e ne zna po kojoj se cijeni izvozi nafta, rekao je na pitanje SDP-ove Mirele Ahmetović, koja je istaknula kako nije on potpisao memorandum, ali jest njegov suradnik na njegovo ovlaštenje.

- Uplela se politika i donijet je takav memorandum - rekao je.

Kovačević ponovio: 'Plenković je sugerirao ministru da se memorandum zgotovi i potpiše'

Zastupnica Centra Dalija Orešković imala je niz pitanja - tko je obavljao ulogu člana Skupštine ispred resornog ministarstva, jesu li prije ove odluke prethodile rasprave unutar Janafa, jesu li donesene odluke NO-a i Uprave, tko je inicirao sklapanje memoranduma i pregovarao o njemu te, obzirom da nije negodovao već je memorandum potpisan, je li naručio i napravio analizu je li šteta u razlici cijena nafte znatno veća od koristi...

- Ovo su sva pitanja za INA-u, ne prodaje Janaf naftu. Pitanje na koje se može dati odgovor da li je INA spremna revidirati svoju situaciju i ponovno pokrenuti proizvodnju u Sisku ili ne, to je tema - rekao je.

Orešković je naglasila kako je suština pitanja je li ministarstvo bilo to koje je reklo da se ovakav memorandum mora potpisati.

- Da, postoji skupština društva, Janaf je različit od svih ostalih poduzeća, nije u sustavu javne nabave, na skupštini je 50-100 ljudi, imate predsjednika skupštine i to je ministar gospodarstva. Država ima 14,9 posto dionica pa se daje na upravljanje. Bili su svi planovi od strane NO-a i Uprave. Memorandum je stvaran u ministarstvu i INA-i - rekao je.

Ahmetović: 'Sve smo rasvijetlili oko sisačke rafinerije, Plenković je naredio zatvaranje'

SDP-ov Željko Jovanović istaknuo je kako zločinački kod u HDZ-u od Ive Sanadera.

- Kovačević je nuspojava u cijelom tom sustavu. Rekao je da je memorandum donesen pod pritiskom Plenkovića, Ćorića i Vlade. Potpuno je jasno da je odlukom Plenkovića donesen taj memorandum, jesam dobro shvatio - istaknuo je.

Kovačević je potvrdio.

- Neću govoriti o naredbama, ali da, sugerirano je ministru da se memorandum zgotovi i potpiše - rekao je.

Rasvijetlili smo sve, poručila je Ahmetović.

- Plenković je svojom političkom moći naredio i uzrokovao zatvaranje sisačke rafinerije - naglasila je.

