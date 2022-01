Umirovljeni policijski pukovnik Mile Novaković iz Beograda 30 godina radio je u srpskom MUP-u i bio je na čelu Uprave krim policije. Kaže da je slučaj nestanka Mateja Periša jedan od najtežih koje je pratio. Novaković je vodio policijsku operativnu grupu "Poskok" koja je 2000. godine uhitila pripadnike Zemunskog klana, bio je i jedan od operativaca u policijskoj akciji "Sablja" 2003.

Pogledajte video: Misterij Matejeva nestanka

Dvije stvari su ključne

- Ne treba ocu Mateja Periša nikakva detektivska agencija niti neki privatni odvjetnici da ubrzaju ili doznaju istinu jer se na slučaju nestanka njegova sina radi svim snagama i sredstvima i cilj je države Srbije da se potraga uspješno okonča. Ključ rješenja ovog misterija su Periševi kontakti u Beogradu te njegovi prijatelji s kojima je došao i ovdje boravio - rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

Možda se spustio niz Savu i čekao gliser

Komentirao je i snimke nadzorne kamere.

- Da netko na ovu beogradsku hladnoću iziđe u kratkoj majici, da trči naprijed pa se vraća, to meni nije uobičajeno ponašanje. Je li se on išao s nekim naći jer je imao dogovor, je li išao nešto kupiti pa se onda namjeravao vratiti u noćni klub, to još nije rasvijetljeno. Možda se spuštao prema rijeci Savi kako bi nekoga pričekao da dođe gliserom ili nekim drugim plovilom. Ne znam - rekao je.

Matejeva prijateljica na policiji

Jedna Matejeva prijateljica danas je razgovarala s policijom, a ona je također bila u Beogradu kad i Matej.

- Ona je jutros bila na razgovoru u policiji, to vam mogu potvrditi. Ali nema govora o tome kako joj je oduzeta putovnica. Trebala bi iz Beograda za Split krenuti večeras ili sutra jer trenutno ima nekih problema s autom - rekao je otac Matejeve prijateljice.

Komentirao je i noć kada je Matej nestao.

- Moja kći ni u jednom trenutku nije bila s tim momkom ni u kakvom kontaktu. Poslao joj je tu večer poruku na Instagram u kojoj je napisao 'Di si!'. Ali ona s njim nije uspostavila komunikaciju - rekao je djevojčin otac.