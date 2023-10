Bivši specijalac zaustavio napad Hamasa: 'Stvoren sam za ovo, trčao sam i pucao im u glavu'

Zvuk pucnjave u subotu u 6.30 zatekao me u krevetu. Uzeo sam svoj pištolj, svoju odjeću, svoj pancirni prsluk i cigarete. Počeli smo ubijati sve koji su došli do ograde, započeo je priču Adam (46) za BBC. On je bivši specijalac koji živi u kibuc Nir Amu.

To je bilo jedno od prvih izraelskih naselja koje se našlo na udaru Hamasa u subotu.

Adama, čiji identitet i lice je ostalo skriveno, stanovnici ovog mjesta proglasili su herojem i spasiteljem.

- Uzeo sam walkie-talkie i ponavljao ovu rečenicu iznova i iznova: 'Nitko neće ući u Nir Am, nitko neće ući u Nir Am - istaknuo je.

U borbi su mu se pridružili i ostali civili.

- Ne znaju se boriti, ali imaju veliko srce. Dvojica ili trojica imaju iskustvo iz specijalnih postrojbi, ali ostali su samo obični ljudi - otkrio je bivši specijalac.

Prva borba trajala je oko 5 sati. Zatim je došao drugi val vojnika.

- Između osam do 10 terorista s mitraljezima i raketnim bacačima. Bili su blizu, 10 do 15 metara. Trčao sam prema njima, stajao, pucao i ubijao... metak u glavu - opisao je vojnik.

Otkrio je i što je osjećao u tim trenucima.

- Moj um je normalan, ja sam ratnik, ja sam borac, to je ono za što sam stvoren - istaknuo je Adam.

Stanovnici Nir Ama sada su smješteni u hotelu u Tel Avivu.

- Ovo nam je kao drugi dom, toplo smo primljeni. I cijeli nam je Izrael poslao odjeću i hranu - dodao je.