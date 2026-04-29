BEEPLEOVA KREATIVA
BIZARNO U BERLINU Psi-roboti s glavama Muska, Zuckerberga i Bezosa se prošetali po muzeju
U Novoj nacionalnoj galeriji u Berlinu pažnju posjetitelja privukli su robotski psi s vrlo realističnim silikonskim glavama modeliranim prema svjetski poznatim osobama, poput Elona Muska, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezosa, Andyja Warhola i Pabla Picassa. Ove su životinje, naime, dio interaktivne instalacije američkog umjetnika Beeplea (pravim imenom Mike Winkelmann) te trenutno lutaju berlinskom galerijom i oduševljavaju publiku