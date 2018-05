Biznismen u kinu napastovao djevojčicu, ali i njezinu majku

Nadzorna kamera ulovila je biznismena (60) u seksualnom zlostavljanju desetogodišnje djevojčice, dok je ona sjedila pokraj svoje majke u kinu. No nije stalo na tome - napadač ne samo da je seksualno uznemiravao malodobno dijete, nego je napastovao i njezinu majku.

Svaka sekunda gnjusnog čina koji se dogodio 18. travnja snimljena je kamerom, no policija je počinitelja uhitila tek mjesec dana kasnije, ove subote. Napad se dogodio u gradu Edappalu, saveznoj državi Kerali na jugu Indije.

Vlasnik kina policiji je snimku dostavio 26. travnja, No policija nije učinila ništa sve dok TV postaja nije emitirala dijelove snimke, piše ManoramaOnline, a prenosi Daily Mail.

