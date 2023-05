Bjelovar dobio novi bibliobus: U njega stane dvije tisuće knjiga, a obilazit će grad i okolicu

Narodna knjižnica „Petar Preradović“ u sklopu EU projekta „Moja putujuća knjižnica” nabavila je novo vozilo bibliobusne službe koje će obilaziti gotovo 50 stajališta u Bjelovaru i okolici.

Suvremeno opremljeni bibliobus u koji stane dvije tisuće svezaka knjiga vrijedan je 137,5 tisuća eura, a na konferenciji za novinare u utorak predstavio ga je gradonačelnik Dario Hrebak u društvu ravnateljice knjižnice Vjeruške Štivić.

Projekt od 248 tisuća kuna

Novo vozilo će omogućiti veći broj dana provedenih na terenu, ali i odlazak na dva nova mjesta, u dječje vrtiće u Gudovcu i Velikom Trojstvu, čime se ukupan broj stajališta penje na njih 48, rečeno je.

Ukupna vrijednost projekta je 248 tisuća eura, pri čemu je Europska unija osigurala 210 tisuća, a Ministarstvo kulture i medija preostalih 37 tisuća eura.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

„Veliki je to novac za naš grad, ali najveći dio dolazi upravo iz EU fondova. Radi se o projektu kroz koji dobivamo novo vozilo, ali i opremu. Vozilo neće biti namijenjeno samo za građane Bjelovara nego za puno šire područje. Vjerujem da će u organizaciji knjižnice i dalje svaka knjiga doći do svakog građanina”, istaknuo je gradonačelnik Hrebak.

Služba stara 51 godinu

Dodao je da bjelovarska knjižnica već 51 godinu u kontinuitetu ima svoju bibliobusnu službu. Stari bibliobus tako je "umirovljen" nakon 20 godina službe.

Ravnateljica Štivić pojasnila je da projekt ne uključuje samo nabavu vozila, nego i projektne aktivnosti za osobe koje su marginalizirane u društvu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

"To su prije svega osobe koje ne žive u gradu i knjižnica im nije dostupna. Njima će svakako to vozilo biti od koristi. Također su u naše aktivnosti bila uključena djeca školske i predškolske dobi te žene plus 54 godine koje su sudjelovale u radionicama informacijske i informatičke pismenosti”, naglasila je Štivić.