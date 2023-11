Bjelovarčanina uvjerili da je zaradio na bitcoinu, dao podatke pa ostao bez 8750 eura

UNIKATNO ISKUSTVO ISPIJANJA KAVE

Rade kavu kao nitko u Zagrebu: 'Sifon kavi daje glatku teksturu, a svakim gutljajem je sve finija'

Sifon je izmislio Nijemac Loeff 1830. godine. Priprema kave u njemu traje 2,5 do tri minute, a to je zato jer baristi u ovom coffee shopu uvijek imaju sve spremno. Od mljevene kave pa do filtrirane vode