Bježali od policije u Karlovcu, pa se zabili u zgradu: Tragaju za putnikom i vozačem

Karlovačka policija je službenim automobilom pokušala zaustaviti osobni automobil riječkih registarskih oznaka, no vozač je odlučio to ignorirati te je ubrzao. Policija je automobil pratila kroz Karlovac sve do Orlovačke ulice gdje je vozač usporio. Nakon što su im se približili, vozač je naglo je skrenuo ulijevo i udario u policijski automobil.





Nakon toga nepoznati vozač se nastavio voziti naseljima i ulicama Karlovca sve dok nije zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor te prilikom slijetanja udario u parkiranu prikolicu, a onda i u zgradu državne tvrtke.



Kako su priopćili iz policije, vozač i dvoje putnika niti tad nisu odustali od bježanja, već su se pješice udaljili s mjesta događaja. Policija je jednog putnika, 28-godišnjaka, brzo pronašla, no još tragaju za drugim putnikom i vozačem.

U ovom događaju koji se odvio 11. veljače oko 19 sati ozlijeđenih ljudi nije bilo.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje i potraga za vozačem i drugim putnikom.