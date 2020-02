Blam naše veleposlanice pred Britancima: Riješili smo vas se

Hvala, doviđenja i dobro da smo vas se riješili, poručila je Britancima šefica Stalnog predstavništva Hrvatske pri EU u Bruxellesu, veleposlanica Irena Andrassy na posljednjem sastanku u Vijeću EU uoči Brexita krajem prošlog tjedna, otkriva danas londonski Financial Times.

Preciznije, Andrassy je na engleskom jeziku rekla “Thank you, goodbye and good riddance”, a Financial Times piše kako je vjerojatno pomislila da “good riddance”, što je izraz koji na engleskom znači da je dobro da se netko nekoga riješio, znači “good luck”, sretno. Ili je znala da ne znači, no dogodio joj se lapsus.

- Posljednje riječi EU-a Ujedinjenom Kraljevstvu koje je odlazilo iz Unije nakon skoro pola stoljeća bile su 'zbogom, hvala i dobro da smo vas se riješili'. Pogrešni oproštaj izgovorila je hrvatska veleposlanica svom britanskom kolegi Timu Barrowu prošlog tjedna te možda najbolje označava kako su Britanci bili izgubljeni u prijevodu u Bruxellesu - piše Financial Times.

Britanski veleposlanik Tim Barow nije se naljutio na ovaj lapsus, već mu je to bilo smiješno.

- Ali povijest će zabilježiti da su to bile zadnje riječi koje je EU uputio Velikoj Britaniji prije izlaska - piše FT.

One more thing we share with our British friends - a good sense of humour...https://t.co/fqOInBwrYk pic.twitter.com/n456pscF4C — Irena Andrassy (@IrenaAndrassy) February 4, 2020

Irenu Andrassy je sredinom prošle godine predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović imenovala predstavnicom Hrvatske u EU. Ova hrvatska diplomatkinja je prethodno bila pravna savjetnica glavnom hrvatskom pregovaraču za ulazak u EU, a nakon toga je radila za hrvatskog povjerenika Nevena Mimicu.

Premijer Andrej Plenković ju je opisao kao "jednu od najiskusnijih hrvatskih diplomatkinja", koja se oko ove greške oglasila i na Twitteru, te napisala da 's Britancima dijelimo još jednu stvar, a to je smisao za humor'.

Tema: Hrvatska