Blažević iz Solidarne prijavljuje Vigilare: Nisu proknjižili oko 7 milijuna eura u pet godina?

Mene su danas iz stranke Možemo! pozvali na okrugli stol da pričam o globalnom fundamentalističkom pokretu za kojeg vidimo da radi na isti način i ima iste ciljeve u SAD-u, cijeloj Europi i vrlo su aktivni u Africi. Komuniciraju na isti način, vrte se iste poruke, imaju iste inicijative i vizuale. Vidimo da stvari koje se rade vani, kroz godinu, dvije, tri ili pet će se napraviti i ovdje. Prije 15 godina u Italiji su krenule grobnice za nerođene, sad su došle u Hrvatsku. Vidimo iste inicijative za zabranu pobačaja koje provode Republikanci u SAD-u i u Europi. Istraživački novinari su otkrili da su ti pokreti u Europi izdašno financirani od strane američkih radikalnih Republikanaca. Primjerice, Open Democracy su 2019. došli do podatka da je preko 50 milijuna dolara ušlo u Europu. Oni to zovu black money. Drugi novinari otkrili su da i ruski oligarh Konstantin Malafejev financira preko svoje organizacije taj pokret u Europi. On je zaista ozbiljni ratni huškač otkad je krenula agresija na Rusiju, rekao je Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna.

Na okruglom stolu je izrazio sumnju i da takvo financiranje djeluje i u Hrvatskoj.

- Ne prejudiciram odgovornost jer nemamo dovoljno informacija, ali vidljivo je iz javnih financijskih izvješća zaklade Vigilare koji su dostupni na stranicama Ministarstva financija. Na vrhu imate stavku prihod, a na dnu priljev na račun. Priljev na račun je ono što je zaista došlo na bankovni račun, a prihod ono što je knjiženo. Izvukao sam izvješća zadnjih pet godina, i u brojkama su ozbiljne diskrepancije. Na primjer, 2022. je ukupno proknjiženo 4.9 milijuna kuna, a na račun je došlo 19 milijuna kuna. Pričamo o 15 milijuna kuna razlike. Samo prošlih pet godina je na račun zaklade Vigilare došlo malo manje od 11 milijuna eura, a kao prihod je proknjiženo samo oko 3 i pol milijuna eura. Znači pričamo o razlici od oko 7 milijuna eura. To u meni budi sumnju. Iz ovih izvještaja se jako malo može vidjeti tako da ću ja danas sve ovo što sam izložio poslati i Ministarstvu financija jer su oni nadležni pa neka pregledaju - rekao je.

Poslali smo upit Zakladi Vigilare i njihov odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.