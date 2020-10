Bogati Amerikanci su nervozni, strahuju od Bidenovih poreza

Bogati Amerikanci užurbano traže rješenja koja će im uštediti troškove poreza, strahujući da će demokratski kandidat Joe Biden pobijediti na predsjedničkim izborima i promijeniti porezne zakone

<p>Najviše ih brine da će Bijelu kuću i Kongres zapljusnuti "plavi val" nakon izbornih pobjeda demokrata, koje bi<strong> Joeu Bidenu</strong> omogućile predlaganje i usvajanje niza poreznih reformi.</p><p>Bogataši su posebno nervozni, a muči ih da bi plafon za izuzeće koje pojedincima omogućuje da nasljednicima ostave do 11,58 milijuna dolara, bez obaveze plaćanja poreza na nekretnine i darove, mogao biti spušten prije planiranog ukidanja 2025. godine.</p><p>Demokrati žele podići porez na nekretnine na "povijesnu normu". To bi moglo značiti da će limit ponovo biti spušten na 5,49 milijuna dolara, koliko je iznosio do 2017. godine.</p><p>Te je godine republikanski predsjednik Donald Trump potpisao opsežne izmjene poreznih zakona, koje su uključivale pogodnosti za korporacije i za bogate Amerikance.</p><p>Izborni rezultat je neizvjestan, a ne zna se ni hoće li se porezni zakoni uopće mijenjati. Zbog Bidenove sve veće popularnosti u anketama bogataši su ipak pohitali osnovati zaklade ili mijenjati postojeće do kraja godine, kako bi izbjegli porezne posljedice.</p><p>Biden bi također „vratio porez na nekretnine na razinu iz 2009." kako bi financirao plaćene obiteljske dopuste i bolovanja, stoji na njegovoj internetskoj stranici.</p><p>Njegov plan uključuje i povećanje poreza na prihod od prodaje dugoročne imovine, poput obveznica, dionica, zlata i nekretnina, čija je vrijednost porasla.</p><p>Porezni obveznici čija godišnja primanja premašuju milijun dolara plaćali bi porez po stopi od 39,6 posto. Prema važećim propisima, oni u najvišem poreznom razredu, s primanjima većim od 441.450 dolara, trenutno plaćaju 20 posto poreza.</p><p>Glasnogovornik Bidenove kampanje <strong>Andrew Bates</strong> ponovio je u priopćenju da predsjednički kandidat demokrata namjerava promijeniti porezni zakon tako da više ide u korist građanima s manjim primanjima.</p><p>Blagi rast zahtjeva za promjenom pravnog statusa nekretnina ubrzao je u lipnju kada je Biden pretekao Trumpa u anketama, napominju savjetnici. Nekoliko je tvrtki izvijestilo da su otada preplavljene zahtjevima i očekuju daljnji rast njihova broja prema kraju godine.</p>