Bogati programski sadržaji na Festivalu tolerancije otvaraju prostor za međusobno razumijevanje

Uz film kao središnji medij, 18. Festival tolerancije kroz interaktivne sadržaje i aktivnosti za sve generacije želi naglasiti važnost stvaranja prostora za otvoreni dijalog i međusobno razumijevanje.

Iz tog je razloga jedan od ključnih segmenata festivala posvećen edukacijama, filmskim projekcijama i predavanjima, prilagođen različitim uzrastima, s ciljem stvaranja nove generacije mladih ljudi koji će biti svjesni važnosti međusobnog uvažavanja.

EDUKACIJE

Festival započinje u četvrtak 26.9. u 10:00 u u Polivalentnoj dvorani Providurove palače programom Edukacijsko jutro kojemu je cilj približiti mladima tragedije Holokausta na njima razumljiv način, kroz film i svjedočanstvo osoba koje su u njihovim godinama bile diskriminirane i zatočene samo zbog svojeg podrijetla. Ovakve vrsta edukacija od iznimne su vrijednosti, budući da je među nama sve manje preživjelih žrtava Holokausta, a onih koji svjedoče mladima vlastita iskustva, još i manje. Nakon nagrađivanog filma Jedan život (One life) u glavnim ulogama s Anthony Hopkinsom, Lenom Olin i Johnny Flynnom, učenici će imati priliku iz prve ruke čuti svjedočanstvo preživjele Holokausta, povjesničarke umjetnosti, prevoditeljice i novinarke Vesne Domany Hardy. Program moderira Danijela Kvesić Stojanac, a održava se uz potporu Veleposlanstva Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sj. Irske u Republici Hrvatskoj.

U petak 27.9. u 11:00 na istoj lokaciji nakon animiranog filma Sirena (The Siren) odvijat će se Artemizacija: umjetnost razumijevanja - edukacija na temu integracije izbjeglica. Film Sirena prati hrabrog četrnaestogodišnjeg dječaka Omida koji s djedom čeka da mu se brat vrati s bojišnice tijekom iračke opsade Abadana, glavnoga grada iranske naftne industrije 1980. godine. Svoja razmišljanja o temi s publikom će podijeliti tinejdžerica iz Sirije s iskustvom izbjeglištva Nagham Oufan, mlada volonterka s iskustvom pomaganja izbjeglicama te Monika Čavlović, savjetnica pučke pravobraniteljice. Program moderira Katina Vrsaljko, a isti se odvija uz potporu UNHCR-a Hrvatska.

TOLERANCE TALK RASPRAVE

Festival tolerancije još jednom potvrđuje svoju misiju stavljanja u fokus društveno aktualnih tema i promicanja otvorenog dijaloga kroz Tolerance Talk rasprave koji nastavljaju biti važan alat u izgradnji svijeta u kojem različitost ne bi smjela biti prepreka, već bogatstvo. Ove godine u središtu su dvije vrlo aktualne teme, integracija izbjeglica i vršnjačko nasilje.

Nakon filma U Retrovizoru (In the Rearview) koji prikazuje više generacija ukrajinskih civila kako iznenada napuštaju svoje domove u potrazi za sigurnim utočištem, u petak 27.9. u 20:00 Providurova palača postaje mjesto gdje će se otvoreno razgovarati o izazovima integracije izbjeglica. Nada daleko od kuće naziv je prvog Tolerance Talka u Zadru na kojem će o svojim iskustvima govoriti Anna Rich, predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj; Stanko Perica, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u Jugoistočnoj Europi); Olga Luhova, voditeljica grupe podrške za raseljene osobe iz Ukrajine i Ayaz Shah, voditelj filmskih projekcija i edukacijskih programa Salaam Film Festivala. Program se odvija pod pokroviteljstvom UNHCR Hrvatska.

„UNHCR s ponosom podržava Festival tolerancije koji se po prvi put održava u Zadru. Ovaj festival pruža ključnu platformu za poticanje dijaloga i promicanje tolerancije u našoj zajednici. Kroz ovakve događaje možemo zajedno raditi na uklanjanju barijera i stvaranju uključivijeg društva za sve, posebno za one koji su bili prisiljeni napustiti svoj dom,” rekla je Anna Rich, predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj.

U subotu 28.09. u 20:00 na drugom Tolerance Talku pod nazivom Tolerancija i mir, to je moj đir, nakon projekcije filma Sestrinstvo (Sisterhood) o kompromitirajućem videu na društvenim mrežama koji će narušiti jedno prijateljstvo, tema rasprave bit će prevencija vršnjačkog nasilja. Ovu temu zajedno s publikom otvorit će Tihana Magaš, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra,; Ljiljana Gašperov-Dujmović, policijska službenica za mladež Službe kriminalističke policije Zadarske županije; doc.dr.sc. Arta Dodaj, docentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru te Saša Šegrt, predstavnica Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti - CERV, Ureda za udruge Vlade RH, pod čijim se pokroviteljstvom program odvija.

FESTIVAL MARKET

Program koji profesionalcima i publici nudi upoznavanje načina rada i razmišljanja voditelja filmskih festivala zamišljen je kao platforma za umrežavanje filmske i kulturne scene. Festival Market odvijat će se tijekom vikenda 28. i 29.09. od 17:00 u Multimedijalnoj dvorani Kneževe palače i zadarskoj će publici ponuditi aktualnosti iz filmske i medijske industrije uz razgovore s ključnim akterima iz ovog područja o suvremenim tržišnim trendovima i inovacijama, kao i projektima filmskih profesionalaca iz zemlje i svijeta. Gostujući festivali predstavljaju se publici i projekcijom odabranog filma.

Ove godine u sklopu Festival Marketa direktori i programski voditelji predstavit će jedan od istaknutih festivala za promicanje ljudskih prava iz Danske Salaam Film Festival s filmom Otok nade (Island of Hope) o mladim migrantima, a jedan od najmlađih, izuzetno uspješnih domaćih festivala, RAFF - Rab Film Festival predstavit će se filmom Nebo iznad Zenice (The Sky Above Zenica).

Festival tolerancije ove godine održava se od 26. do 29. rujna u II Palače i HNK Zadar, s bogatim filmskim repertoarom koji broji 28 filmova nagrađenih ili pak nominiranih za najprestižnije filmske nagrade poput Oscara ili Césara ili prikazanih na festivalima poput Sundancea, Berlinalea, Karlovyh Vary i drugih međunarodnih festivala. Prvo zadarsko izdanje festivala rezultat je suradnje između Festivala suvremenog židovskog filma iz Zagreba (Festivala tolerancije), koji već dugo promiče važnost tolerancije i društvene pravde kroz filmsku umjetnost, te Centra nezavisne kulture Zadar (Kino Zone), važnog aktera razvoja civilnog društva, kulture i audiovizualne umjetnosti u Zadarskoj županiji.

Detaljan raspored svih programa možete pogledati ovdje: Program 18.Festivala tolerancije i Facebook i Instagram profilima Festivala tolerancije.

Program je, kao i dosadašnjih godina, besplatan za publiku i posjetitelje.

Generalni pokrovitelj festivala je Grad Zadar. Partneri festivala su: UNHCR Hrvatska, Hrvatski audiovizualni centar (HAVC), Zadarska županija, Turistička zajednica grada Zadra, Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u RH, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Maraska d.d.