Bogatu tatinu kći oteli iz stana u papučama i kućnom ogrtaču

Gulnara Karimova osuđena je 2017. na 10 godina zatvora zbog prevare i pranja novca. Prošle godine kazna joj je preinačena u kućni pritvor. No sad je nekadašnja omiljena kćer nekadašnjeg uzbekistanskog predsjednika Islama Karimova koji je umro prije skoro tri godine silom odvedena iz svog stana. Nije se stigla ni preodjenuti. Naime, njezina kćer Iman objavila je na Instagramu fotografije na kojima se vide dvojica muškaraca kako odvlače iz stana ženu bade mantilu u i papučama.

#Karimova (1/3) Today, at around 2 p.m., Gulnara Karimova was forcibly removed from the apartment in which she was held in Tashkent.