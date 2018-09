"Bojim se, teško je i sada, a kako će tek biti u mirovini..."

Drvosječa Zvonko Markanjević (58) iz Požege za oko mjesec dana trebao bi službeno u mirovinu, a kaže da je bio spreman raditi još oko dvije godine.

- Imam 47 godina radnog staža računajući i beneficirani staž koji imam kao sjekač. Od toga staža mi je samo 35 godina u rukama bila motorna pila. Nema šume u Hrvatskoj u kojoj nisam obarao stabla, od istoka pa do juga. Bio sam spreman raditi još dvije godine, ali mi ne daju šefovi i liječnici. Kolika će mi biti mirovina, još ne znam, ali prema onome kako su mi rekli radni kolege koji su otišli u mirovinu prije dvije godine i više, bit će između 3500 i 3800 kuna, a to je znatno manje od plaće koju sam imao. Godinu dana sam na bolovanju i dobivam smanjenu plaću. Teško je zato što imam i kredit, a kad počnem primati mirovinu, bit će još teže - kaže nam Zvonko.

On je jedan od onih koji će još ići u mirovinu s beneficiranim radnim stažom, nije rođen iza 1962. godine. A oni koji su to godište i sljedeće godine idu u mirovinu imat će i 600 kuna manju mirovinu. I to zato što im je država odredila da uplaćuju u dva stupa, 15 posto u prvi državni i pet posto u drugi, privatni. Kombinacija ta dva stupa ne daje dovoljno jer u drugom stupu jednostavno nisu mogli dovoljno uštedjeti. Ali za razliku od Zvonka, država njima neće osigurati dodatak od 27 posto i zato će imati nižu mirovinu. Osim ako svoju štednju ne daju državi. Zvonko Markanjević je svjestan da će od nje, iako će imati veću mirovinu od prosjeka, lošije živjeti.

- Sam radim u obitelji, supruga je domaćica, do prije nekoliko godina s nama su bile i naše dvije kćeri. Da je tako ostalo, ne znam kako bismo preživjeli. Žalosno je što se čovjek nakon toliko godina rada ne raduje što ide u mirovinu, a ona bi trebala biti nagrada za sve što je uradio tijekom radnog vijeka. Znam da će moja mirovina biti među boljim radničkim. Mogu misliti kako će biti onima koji su imali manje plaće, odnosno kojima je poslodavac uplaćivao manje kako bi izbjegao plaćanje velikih doprinosa za mirovinsko i u druge fondove, onima koji su dobivali dio novca na ruke... To će, kad budu odlazili u mirovinu, znatno osjetiti. Od tuda i priče da će oni koji su radili i 40 godina imati 2400 kuna mirovine - priča nam ovaj Požežanin, koji je radni vijek proveo u šumi.

Markanjević otvoreno kaže da se boji odlaska iz Hrvatskih šuma na mirovinske jasle.

- Sve ove godine sam imao sigurnu plaću, a kad odem u mirovinu, onda toga više neće biti. Osim toga, priče da novca za mirovine ima tek još nekoliko godina nikako nisu dobre - kaže Zvonko.

Novca za mirovine će biti, samo je pitanje kako će prolaziti novi umirovljenici i hoće li mirovine biti dovoljne da se od njih može preživjeti.

Ministar Marko Pavić je kao reformu predložio da svi radimo do 67. godine. Prijevremeni odlazak će se znatno kažnjavati. No Zvonku dobra vijest može biti da će mu svake godine mirovina rasti u postotku koliko porastu cijene u Hrvatskoj. No mnogi novi umirovljenici će proći još gore.

