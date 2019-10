Bonnie i Clyde sindrom, slava... Zašto žene 'padaju' na ubojice?

Slučaj djevojke koja se u zatvoru u Lepoglavi udala za serijskog ubojicu Srđana Mlađana, podsjetio je na takve slične priče iz SAD-a i vjenčanja nekih od najpoznatijih serijskih ubojica s djevojkama i ženama fasciniranima njihovim zločinima.

O tom fenomenu prije dvije godine je za Huffington Post pisala Britanny Wong, nekoliko dana nakon što je objavljeno da je - nakon gotovo pet desetljeća iza rešetaka - u zatvoru umro ubojica i vođa krvave sekte, Charles Manson. Čovjek koji je osuđen za brutalno ubojstvo glumice Sharon Tate, samo tri godine prije smrti, zaručio se u zatvoru s 26-godišnjom Afton Elaine Burton.

Britanny Wong, novinarka i reporterka iz Los Angelesa, o tome piše:

"Koji god bili Burtonini razlozi za vezu s Mansonom, kada je u javnosti odjeknula vijest o njihovim zarukama, nije se prestajalo pričati o seksualnom fenomenu zvanom hibristofilija ili, kako ga neki nazivaju, 'Bonnie i Clyde' sindrom".

- Hibristofilija je seksualni poremećaj u kojem osobu uzbuđuje biti u vezi s partnerom koji je počinio neki zločin, kao primjerice silovanje, mučenje ili ubojstvo - objasnila je Katherine Ramsland, profesorica forenzičke psihologije na Sveučilištu DeSales.

Ipak, hibristofilija nije jedini razlog zašto žene ponekad privlače ubojice. Ramsland smatra da je tozapravo rijetko kada razlog za takve veze.

- Postoji jako puno drugih motiva. Neke žene na taj način traže slavu, a neke smatraju da mogu ukrotiti 'divlju zvijer' u takvim muškarcima - ustvrdila je.

Baš poput sisačkog monstruma Slađana Mlađana i Amerikanca Charlesa Mansona, u zatvoru se oženio i Ted Bundy, ozloglašeni serijski ubojica koji je tijekom svojih krvavih pohoda silovao i ubio više od 30 žena. Za vrijeme boravka u zatvoru, 1980., Bundy je oženio dvaput razvedenu majku dvoje djece, Carole Anne Boone. Devet godina kasnije, Bundy je pogubljen u zatvor

Foto: YouTube/screenshot - Iako ne postoji univerzalni profil žena koje se zaljubljuju u seijske ubojice i ozloglašene kriminalce u zatvorima, većina njih imala je problematično djetinjstvo - kaže profesorica Sheila Isenberg, autorica knjige 'Žene koje vole muškarce koji ubijaju'. Sve žene koje je intervjuirala za potrebe pisanja knjige, u ranom su životu bile izložene nekoj vrsti zlostavljajućeg odnosa. Kada te žene stupe u ljubavni odnos s osuđenicima, one zapravo iskuse neku vrstu moći.

- To je njihova prilika za imati kontrolu, često po prvi puta u životu. One odlučuju i imaju slobodu doći i otići od muškarca kada požele. Započinjanje veze s osuđenim ubojicom takvim ženama stvara sigurnost jer, dok su oni iza rešetaka, one su slobodne - objasnila je Isenberg.

- Na neki način, ti su muškarci idealni partneri za takve žene - dodala je profesorica Ramsland i objasnila kako je to zato što te žene u tim situacijama cijelo vrijeme znaju gdje je njihov partner.

- U svojoj mašti uvjerene su i kako su one jedine koje uistinu znaju kakav je njihov dečko ili muž - istaknuo je Oren Amitay, psiholog iz Toronta.

- U takvim odnosima neizostavno je spomenuti želju tih žena za slavom. Ako traže slavu na brzinu, upuštanje u vezu s osuđenim kriminalcem će im to i donijeti - zaključio je.