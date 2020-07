Boras smijenio cijelu Upravu Filozofskog: Sud odlučio da je dekanica šikanirala Antu Čovića

Županijski sud u Zagrebu pravomoćno je dekanicu Vesnu Vlahović-Štetić proglasio krivom za mobing Ante Čovića, inače bliskog suradnika Damira Borasa. S Filozofskog poručuju, ovo je početak raspada fakulteta

<p><strong>Zbog "ozbiljnog i trajnog kršenja zakona </strong>i Statuta Sveučilišta u Zagrebu i na njemu utemeljenih odluka", rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras smijenio je dekanicu Filozofskog fakulteta Vesnu Vlahović-Štetić, ali i cijelu upravu fakulteta. Smjena je uslijedila nakon pravomoćne presude protiv Vlahović-Štetić za mobing Ante Čovića, redovnog profesora na Filozofskom, te bliskog suradnika rektora Borasa.</p><p><strong><em>"Odluka o suspenziji temelji se u prvom redu na presudi Županijskog suda u Zagrebu od 26. lipnja 2020. kojom je prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić pravomoćno osuđena za šikaniranje - mobing zaposlenika Fakulteta čime je ugrožavala dostojanstvo osobe (zaposlenika) u sferi komuniciranja, održavanja socijalnih odnosa i kvalitete profesionalnog statusa. Presuda definira mobing kao svako fizičko i psihičko zlostavljanje na radnom mjestu bez obzira na diskriminacijsku osnovu. Sud je utvrdio da je prof. dr. sc. Ante Čović, redoviti profesor u trajnom zvanju i zaposlenik Filozofskog fakulteta bio izložen takvom zlostavljanju na radnom mjestu u svim sferama koje karakteriziraju mobing od strane prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić od stupanja na dužnost dekanice u studenom 2017. pa sve do prestanka njegova radnog odnosa na Filozofskom fakultetu 15. studenoga 2018. U Odluci rektora navodi se kako je takvim postupanjem, koje je nespojivo s obnašanjem dužnosti dekanice, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić osim povrede dostojanstva zaposlenika nanijela i veću materijalnu štetu Fakultetu, jer je presudom naloženo da Fakultet zbog povrede prava osobnosti mora zaposleniku isplatiti naknadu u iznosu od 25.000,00 kuna kao i pripadajuće sudske troškove u iznosu 11.250,00 kuna",</em> navodi se u priopćenju Sveučilišta.</strong></p><p>Za v. d. dekana Filozofskog postavljen je<strong> Miljenko Šimpraga</strong>, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije, koji preuzima upravljanje Fakultetom do izbora novog dekana.</p><p>Ovu odluku treba potvrditi Senat zagrebačkog sveučilišta, što vjerojatno neće biti upitno, s obzirom na to da većina članova Senata redovito podržava Borasove odluke.</p><h2>'Ovo je početak raspada fakulteta'</h2><p>S fakulteta su potvrdili vijest, a Vesna Vlahović-Štetić kratko je poručila kako je razočarana. Kako su nam kazali drugi članovi smijenjene uprave, smatraju kako je ovo "početak raspada fakulteta".</p><p>- No neće na ovome ostati. Krećemo u izdvajanje fakulteta iz Sveučilita - poručuju neslužbeno s fakulteta, a kako saznajemo o tome razmišlja još jedan veliki zagrebački fakultet.</p><p>Inače, u priopćenju Sveučilišta navodi se i kako je Boras više puta "slao pismena upozorenja zbog protuzakonitog i protustatutarnog postupanja dekanice, suspendiranje protupropisne odluke o smjeni povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika te brojni zahtjevi za očitovanjem i postupanjem po pritužbama zaposlenika Fakulteta".</p><p>- U obrazloženju Odluke konstatira se kako kroz višestoljetnu povijest Sveučilišta u Zagrebu nije zabilježeno da bi jedan čelnik sastavnice tako sustavno i kontinuirano kršio odredbe zakona i Statuta i na njima utemeljenih odluka na temelju čega se daje ocjena da se cjelina dosadašnjeg mandata dekanice Vlahović-Štetić može označiti kao „ekscesni mandat“ u kojem su tijela Fakulteta kontinuirano kršila pravne norme, dobre običaje i uzuse akademske demokracije - navodi se.</p><p>Višegodišnja Borasova podmetanja</p><p>Ovo je kulminacija u višegodišnjem sukobu smijenjenog vodstva Filozofskog i Damira Borasa, koji je i sam gradio karijeru i mrežu na tom fakultetu. Tamo je utemeljio Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, a prije prvog rektorskog mandata bio je direktno uključen u prosvjede protiv tadašnjeg rektora Alekse Bjeliša. Iako ga je sam Filozofski (Uz Učiteljski i Fakultet političkih znanosti), kao svog predstavnika predložio za rektora zagrebačkog sveučilišta na izborima 2014., Boras je tu funkciju, između ostalog, iskoristio za osobni obračun sa strujama na tome fakultetu čiju podršku nije imao.</p><p>Tako je </p><p> </p>