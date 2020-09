Borba za odabir aviona i na berbi grožđa u Jaski: 'Lobiranje' sa zaštitnim maskama na licima

Veleposlanici akreditirani u Hrvatskoj okupili su se u srijedu na Plešivici na tradicionalnoj diplomatskog berbi grožđa. Domaćin je bio predsjednik Republike Zoran Milanović koji je svakoga pozdravio i pročavrljao

<p>Predsjednik Republike, <strong>Zoran Milanović</strong>, bio je domaćin pete Diplomatske berbe grožđa na Plešivici, kroz koju veleposlanici akreditirani u Hrvatskoj upoznaju vinare i vrhunsku kvalitetu vina jaskanskog podneblja. Domaćin zadnje berbe bio je predsjednik <strong>Ivo Josipović</strong>, u mandatu Kolinde Grabar-Kitarović manifestacija se nije održavala. </p><p>Milanović je sa svakim veleposlanikom nakratko i popričao o raznim temama - vinima, knjigama, povijesti... A neki veleposlanici su iskoristili priliku kako bi promovirali svoje borbene zrakoplove, a koje namjerava kupiti Hrvatska. Švedska nudi novi Gripen C/D model, SAD novi F-16 blok 70, Francuska polovni Rafale, a Izrael polovni F-16, blok 30.</p><p>Američki veleposlanik, <strong>Robert W. Kohorst</strong> na licu je imao masku s logom F-16 aviona, kako bi ih propagirao i "lobirao" da Hrvatska nabavi upravo njihove avione. I predsjednik Milanović navija za njih.</p><p>- Pametan čovjek - rekao je novinarima Kohorst naglasivši kako su F-16 izvrsni avioni. </p><p>- Nadam se da će proces završiti u našu korist. Mislim da smo to zaslužili, bili smo dobar partner Hrvatskoj zadnjih 25 i više godina i željeli bismo nastaviti to partnerstvo i na polju zračnih snaga. Tisuće aviona F-16 je u Europi i nadam se da će se Hrvatska pridružiti tom klubu - rekao je.</p><p>Trenutnu svađu između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Milanovića, kaže, prati, ali je ne želi komentirati.</p><p>- Ne mislim da bih se trebao miješati u unutarnje stvari - rekao je.</p><p>Debatu predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Joea Bidena, dakako, je gledao. Probudio se u tri ujutro i istaknuo kako je bila vrlo čudna.</p><p>- Trump je podržao mene i ja sam glasao za njega. Što se tiče debate, mislim da su se previše nadglasavali i upadali si u riječ, uopće se nisu slušali i odgovarali. Nadam se da će iduća biti bolja. Trka je za sad izjednačena i mislim da se ne zna tko će pobijediti - poručio je. </p><p>Ponudu za avione dali su i Izraelci, koje je Hrvatska na prošlom natječaju i izabrala. Ali Izraelci ih, bez odobrenja SAD-a, nisu mogli isporučiti pa je posao propao. </p><p>- O visokoj tehnologiji koju Izrael koristi, ne samo u vojsci, ne moram ni govoriti. Neka najbolji ponuđač pobjedi, znam da će hrvatska Vlada donijeti najbolju odluku, koja je u najboljem interesu za Hrvatsku. Ako i ne izaberu nas, nastavit ćemo dobro surađivati, ne smo što se vojske tiče, nego i na poljima inovacije i tehnologije, umjetne inteligencije. Samo nebo je granica, doslovno - poručio je izraelski veleposlanik <strong>Ilan Mor</strong>, koji je imao masku s hrvatskom i izraelskom zastavom.</p><p>Hrvatsku vidi kao prekrasnu zemlju. </p><p>- Hrvatska je fantastična, prekrasna zemlja. Kombinacija kontinenta i obale je nepobjediva i nije niti čudo da Hrvatska ostvaruje 17-20 posto prihoda u BDP-u od turizma. Ljudi ovdje zaista uživaju u vrhunskoj hrani, vinima, a i Hrvati su super - rekao je.</p><p>Švedska veleposlanica, inače hrvatskih korijena, <strong>Diana Helen Madunic</strong>, oduševljena je tradicijom berbe grožđa. </p><p>- Pošto sam ja iz Švedske, meni je ovo prvi susret s tim. Doživljaj je doći i samo vidjeti, sigurno ću dovesti i prijatelje kad nam dođu u posjet - poručila je dodavši kako je ovo odlična prilika i za razgovore o interesima svake zemlje. </p><p>Je li prilika i za razgovore o avionima, upitali su je novinari. Naime, i Švedska se javila na natječaj te nam nude svoje Gripene. </p><p>- Ja smatram da Švedska stvarno ima dobru ponudu za Hrvatsku. Kolega iz Americe nosi masku F-16 pa se šalim s njim i kažem da su naši avioni ne trebaju prodavati jer se prodaju sami od sebe - rekla je kroz smijeh. </p><p>Osvrnula se i na švedski model borbe protiv korona virusa. </p><p>- Sve više čitam članaka u kojima se govori da su više manje sve zemlje, ne samo Hrvatska, na neki način odlučile krenuti švedskim modelom. Za nas je bilo bitno da nađemo neko dugoročno rješenje i balans između novog normalnog života u pandemiji. To je bio naš cilj, ne da bismo provocirali ili nekome govorili da mi znamo bolje od ostalih, apsolutno ne. Ova situacija je za sve nas nova i pokušavamo naći najbolji način kako se nositi s njom - istaknula je.</p><p>Francuski veleposlanik <strong>Gaël Veyssire</strong> istaknuo je kako je berba "dan za izgradnju prijateljstva i suradnje, a ne za razgovor o tehničkim i osjetljivim pitanjima" poput nabavke zrakoplova.</p><p>- Želimo igrati po pravilima. Predstavili smo ponudu Hrvatskoj i vodi se dijalog s hrvatskim vlastima - rekao je.</p><p> </p>