Borbe između Azerbajdžana i Armenije eskalirale, 30 mrtvih

Većinski kršćanska Armenija i većinski muslimanski Azerbajdžan oko Nagorno Karabaha su se prvi put sukobili osamdesetih godina. Ta je regija unutar Azerbajdžana, no Armenci su tamo većinski narod

<p>Borbe između Armenije i Azerbajdžana u ponedjeljak su eskalirale u i oko Nagorno Karabaha, pri čemu je drugog dana sukoba poginulo najmanje 30 ljudi.</p><p>Snage dviju bivših susjednih sovjetskih republika ratuju raketama i artiljerijskom vatrom, a to je najveća eskalacija tog starog sukoba od devedesetih godina prošlog stoljeća. Dodatna eskalacija rata bi u sukob mogla uvesti i regionalne velesile Rusiju i Tursku. Moskva s Armenijom ima obrambeni savez, a Ankara podržava srodno turkijsko stanovništvo Azerbajdžana.</p><p>- Nešto ovakvo nismo vidjeli od primirja devedesetih. Borbe se odvijaju na svim dijelovima prve linije - rekla je <strong>Olesja Vartanian</strong>, stručnjakinja za regiju južnog Kavkaza iz neovisne organizacije Crisis Group.</p><p>Ona ističe da veća prisutnost raketa i artiljerije povećava vjerojatnost stradanja civila, što bi potkopalo pokušaje rješavanja sukoba diplomatskim putem.</p><p>- U slučaju masovnih žrtava bit će ekstremno teško zaustaviti te borbe i definitivno ćemo svjedočiti punokrvnom ratu s potencijalnim intervencijama Turske ili Rusije ili obaju država - rekla je Vartanian.</p><p>Većinski kršćanska Armenija i većinski muslimanski Azerbajdžan oko Nagorno Karabaha su se prvi put sukobili osamdesetih godina. Ta je regija unutar Azerbajdžana, no Armenci su tamo većinski narod i kontroliraju ju.</p><p>Novi sukobi su vratili zabrinutost za stabilnost južnog Kavkaza, koridora za cjevovode koji na svjetska tržišta dovode naftu i plin.</p><p><strong>Angela Frangian</strong>, redateljica koja živi u Stepanakertu, prijestolnici Nagorno Karabaha, prenosi kako su stanovnici u skloništima te kako se stalno čuju eksplozije. Svi dućani su zatvoreni, a na ulici nema gotovo nikoga.</p><h2>Erdoganov zahtjev</h2><p>Turski predsjednik <strong>Tayyip Erdogan</strong> zatražio je od Armenije da odmah napusti azerbajdžanske teritorije i poručio da je vrijeme za dovršetak krize u Nagorno Karabahu.</p><p>Armenski parlament osudio je vojni napad Azerbajdžana i objavio da ta država dobiva pomoć Turske, što bi moglo destabilizirati regiju. Službeni Baku tvrdi da Turci ne sudjeluju u borbama.</p><p>Vlasti Nagorno Karabaha objavile su da je u borbi s azerskim snagama u ponedjeljak ubijeno 28 vojnika te regije, dok je u nedjelju ubijeno njih 16, a više od 100 je ozlijeđeno.</p><p>Nagorno Karabah je objavio i da je vratio dio teritorija izgubljenog u nedjelju. Armensko ministarstvo obrane priopćilo je kako je ozlijeđeno 200 Armenaca, prenosi novinska agencija Interfax.</p><p>Ured glavnog tužitelja Azerbajdžana u ponedjeljak je objavio kako su ubijena dva azerska civila, nakon što ih je dan ranije poginulo pet, a trideset ih je ozlijeđeno.</p><p>Interfax prenosi izjavu glasnogovornika azerbajdžanskog ministarstva obrane <strong>Anara Evjazova</strong> da je azerska vojska okupirala nekoliko strateški važnih uzvisina u blizini sela Tališ.</p><p>- Neprijateljski položaji napadnuti su raketama, artiljerijom i iz zraka, što je primoralo neprijatelje da preda točke koje su držali - rekao je Evjazov.</p><p>Dodao je da je u sukobima ubijen i <strong>Lernik Babajan</strong>, zapovjednik armenskog zračnog bataljuna, no to još nije potvrđeno.</p><p>Sukobi između dvije države potaknule su diplomatsku ofenzivu. Kina je pozvala obje strane da se suzdrže, dok Rusija poziva na primirje, a Turska najavljuje podršku Azerbajdžanu.</p><p>Nagorno Karabah je u međunarodnom pravu priznati dio Azerbajdžana, no etnički Armenci koji čine veliku većinu te regije to odbacuju.</p><p>Uz podršku Armenije oni vode poslove te regije otkad se Nagorno Karabah odcijepio od Azerbajdžana u sukobu koji se dogodio nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine.</p><p>Iako je 1994. dogovoreno primirje, dvije države se često optužuju za napade u regiji i uz međusobnu granicu.</p>