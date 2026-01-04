Borić i Kina kritizirali SAD: 'Ovo bi mogli napraviti i drugdje'. Objavili nove snimke Madura

Borićeva konferencija za novinare održana je nekoliko minuta nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će njegova administracija upravljati Venezuelom tijekom prijelaznog razdoblja
Kina je šokirana uhićenjem i snažno osuđuje uporabu sile SAD-a protiv Venezuele i Nicolasa Madura.
Pozvali su SAD da odmah oslobode Madura i njegovu suprugu i da prekinu pokušaje rušenja venezuelanskog režima.
- Problemi se trebaju riješavati dijalogom i pregovorima - piše u priopćenju.
Službeni profil Bijele kuće za brze reakcije, Rapid Response 47, objavio je na mreži X video na kojem se vidi kako uhićenog predsjednika Venezuele Nicolasa Madura vode hodnikom sjedišta američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) u New Yorku.
Ustavno vijeće Vrhovnog suda Venezuele u subotu je naložilo da potpredsjednica Delcy Rodríguez preuzme ulogu vršiteljice dužnosti predsjednice zemlje u odsutnosti Nicolása Madura, koji je uhićen rano u subotu ujutro u operaciji američkih snaga.
U sudskoj presudi stoji da će Rodríguez preuzeti "dužnost predsjednika Bolivarske Republike Venezuele, kako bi se jamčio administrativni kontinuitet i sveobuhvatna obrana nacije".
U presudi se dodaje da će sud raspravljati o tom pitanju kako bi "odredio primjenjivi pravni okvir za jamčenje kontinuiteta države, upravljanja vladom i obrane suvereniteta uslijed prisilne odsutnosti predsjednika Republike".
Čileanski predsjednik Gabriel Borić snažno je osudio napad SAD-a na Venezuelu i najavu o preuzimanju izravne kontrole nad teritorijem te južnoameričke zemlje.
"Poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država predstavlja crvenu liniju koja se ni pod kojim uvjetima ne smije prijeći. Danas je to Venezuela, sutra bi to mogla biti bilo koja druga zemlja", izjavio je iz palače La Moneda, sjedišta čileanske vlade u Santiago de Chileu.
Borić, predsjednik hrvatskih korijena, tijekom svoje četiri godine na vlasti bio je jedan od najglasnijih kritičara venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.
"Suverenitet nije puka formalnost već bitno jamstvo koje štiti zemlje od vanjskih sila i zakona najjačeg", rekao je.
Borićeva konferencija za novinare održana je nekoliko minuta nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će njegova administracija upravljati Venezuelom tijekom prijelaznog razdoblja i da će američke tvrtke dolaziti u tu zemlju kako bi vadile naftu.
"Prijetnja jednostrane vanjske kontrole nad njezinim prirodnim ili strateškim resursima predstavlja ozbiljno kršenje načela teritorijalnog integriteta i ugrožava sigurnost, suverenitet i stabilnost svih država u regiji. Ako to mogu učiniti tamo, zašto to ne bi mogli učiniti negdje drugdje u budućnosti?“, upitao je Borić.
Smatra da je agresija na Venezuelu "dio alarmantnog geopolitičkog konteksta, u kojem sila sve više zamjenjuje pravila kao mehanizam za rješavanje međunarodnih sukoba".
"Normalizacija ove logike narušava multilateralni sustav, slabi demokraciju globalno i izlaže sve zemlje, posebno one s manjom relativnom moći, jednostranim odlukama nametnutim vojnom silom“, dodao je predsjednik koji se pojavio uz nekoliko svojih ministara.
Borić je pozvao Ujedinjene narode da preuzmu "aktivnu i neposrednu ulogu" u krizi te je naznačio da njegova vlada nadzire čileanske granice "u iščekivanju mogućeg povećanja migracijskih tokova iz Venezuele u Čile".