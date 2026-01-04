Borić i Kina kritizirali SAD: 'Ovo bi mogli napraviti i drugdje'. Objavili nove snimke Madura

BORIĆ O VENEZUELI

Čileanski predsjednik Gabriel Borić snažno je osudio napad SAD-a na Venezuelu i najavu o preuzimanju izravne kontrole nad teritorijem te južnoameričke zemlje.

"Poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država predstavlja crvenu liniju koja se ni pod kojim uvjetima ne smije prijeći. Danas je to Venezuela, sutra bi to mogla biti bilo koja druga zemlja", izjavio je iz palače La Moneda, sjedišta čileanske vlade u Santiago de Chileu.

Borić, predsjednik hrvatskih korijena, tijekom svoje četiri godine na vlasti bio je jedan od najglasnijih kritičara venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

"Suverenitet nije puka formalnost već bitno jamstvo koje štiti zemlje od vanjskih sila i zakona najjačeg", rekao je.

Borićeva konferencija za novinare održana je nekoliko minuta nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će njegova administracija upravljati Venezuelom tijekom prijelaznog razdoblja i da će američke tvrtke dolaziti u tu zemlju kako bi vadile naftu.

"Prijetnja jednostrane vanjske kontrole nad njezinim prirodnim ili strateškim resursima predstavlja ozbiljno kršenje načela teritorijalnog integriteta i ugrožava sigurnost, suverenitet i stabilnost svih država u regiji. Ako to mogu učiniti tamo, zašto to ne bi mogli učiniti negdje drugdje u budućnosti?“, upitao je Borić.

Smatra da je agresija na Venezuelu "dio alarmantnog geopolitičkog konteksta, u kojem sila sve više zamjenjuje pravila kao mehanizam za rješavanje međunarodnih sukoba".

"Normalizacija ove logike narušava multilateralni sustav, slabi demokraciju globalno i izlaže sve zemlje, posebno one s manjom relativnom moći, jednostranim odlukama nametnutim vojnom silom“, dodao je predsjednik koji se pojavio uz nekoliko svojih ministara.

Borić je pozvao Ujedinjene narode da preuzmu "aktivnu i neposrednu ulogu" u krizi te je naznačio da njegova vlada nadzire čileanske granice "u iščekivanju mogućeg povećanja migracijskih tokova iz Venezuele u Čile".