Optuženi je više puta mijenjao svoju obranu pokušavajući skloniti odgovornost sa sebe i optužiti druge za zločin, no iz njegove njegove komunikacije putem mobitela vidljivo je da je upravo on bio u stanu sa žrtvom u vrijeme njezine smrti 14. veljače oko 22 sata, kazala je, između ostalog, tužiteljica iz Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici u završnim riječima na suđenju Radoju Rožeku (31).

Terete ga da je u veljači 2020. godine u stanu u zagrebačkom Sopotu 16-godišnjakinji dao drogu, ugušio ju jastukom te njezino tijelo zamotao u tepih i izbacio ispred susjedne zgrade.

Rožek je u svojoj obrani tvrdio da je na dan ubojstva podignuo ujutro uz kavu popušio joint i zatim otišao do ljekarne u Sigetu po svoju heptanonsku terapiju. Prvo je, ispričao je, jednu dozu uz sok popio pred medicinskom sestrom u ambulanti. Dobio šest bočica od po 10 ml za cijeli tjedan. Odšetao je do klupe, sjeo i popio još 3 ili 4 bočice. Ujedno je u apoteci podigao i dvije table Normabela te popio 5, 6 tableta. Bio je toliko "ušlagiran" da nije mogao hodati te su po njega došli prijatelji pred Avenue Mall te ga odnijeli do stana, a maloljetnica im je otvorila vrata. Polegli su ga na krevet, a on je spavao do sutradan u 13 sati.

No, sud je utvrdio da je Rožek terapiju kod svoje liječnice podignuo dan ranije, 13. veljače 2020. i da se na dan ubojstva probudio oko deset sati kad se javio na prvi telefonski poziv. Cijeloga dana Rožek je putem telefonskih poziva i poruka intenzivno komunicirao s više poznanika sve do otprilike 21.30 sati. Tad se više nije javljao na pozive ni sms poruke polubrata Ivice B., koji ga je bezuspješno pokušao kontaktirati.

Upravo oko 22 sata, prema mišljenju sudsko-medicinskog vještaka, nastupila je smrt 16-godišnjakinje. Da je djevojka ubijena u stanu istražitelji su utvrdili na temelju bioloških tragova pronađenih na mjestu događaja. Naime, forenzičari su na jastučnici pronašli tragove krvi za koje su utvrdili da pripada maloljetnici. Vještaci su ustanovili da se borila za život. Pokušala je odmaknuti jastuk s lica pri čemu je ogrebala samu sebe. Na njezinu tijelu i licu pronašli su tragove 15-ak udaraca za koje smatraju da su naneseni šakama.

- Nije sporno da je žrtva imala metadon u krvi, no unatoč tome žestoko se opirala počinitelju. Ovakav način usmrćenja govori o počiniteljevu bijesu i volji da dijete liši života - dodala je tužiteljica.

Odbacujući krivnju za ubojstvo, Rožek je ustrajao u tvrdnji da se maloljetnica predozirala te da je to uzrok smrti, a ne gušenje. Takva njegova obrana, rekla je tužiteljica, u suprotnosti je s utvrđenim dokazima.

Na dan kad je maloljetnica ubijena iz stana u Šenovoj pobjegao je Zoran F., kojega su Rožek i prijatelj zbog navodnog duga danima držali zatočenog. I njega je Rožek pokušao inkriminirati, no sud je utvrdio da je on 14. veljače u 13 sati došao u Policijsku postaju u Karlovcu s vidljivim ozljedama te ispričao da je žrtva pokušaja iznude. Nije želio odmah podizati kaznenu prijavu za protupravno oduzimanje slobode i protupravnu naplatu, no učinio je to nakon što je istoga dana stigao u Split.

Tražio je Rožek i da se uhiti njegovog polubrata ivicu B. te da mu uzmu uzorak DNK za analizu iako je znao da ga je prije 10. veljače izbacio iz stana. Podaci teleoperatera o njegovoj komunikaciji za dan 14. veljače pokazali su da je od 16 pa do 23 sata Ivica bio na području centra grada te da je neuspješno pokušavao nazvati brata i slao mu poruke na koje se Rožek nije javljao.

- Nema direktnih dokaza da je on počinio djelo kako ga terete, samo indicije. Riječ je o osobi koja je ovisnik od 13. godine te koja, zbog intoksiciranosti na dan ubojstva, nije mogla počiniti taj zločin - rekla je braniteljica. Dodala je da je Rožek, inače električar po struci, pokazao želju da se zaposli, zasnuje obitelj te više ne čini kaznena djela.

Također, vještakinja psihijatrica utvrdila je da je na dan ubojstva bio smanjeno ubrojiv, ali u blažem stupnju. Zaključila je da je kod njega prisutan poremećaj ličnosti miješanog tipa, emocionalno nestabilne ličnosti i disocijalnog poremećaja. Smatra da mu, u slučaju osuđujuće presude, treba odrediti i obvezno psihijatrijsko liječenje od ovisnosti.

Nepravomoćnu presudu za ubojstvo i omogućavanje trošenja droge sudsko vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici na čelu sa sutkinjom Natašom Brleković izreći će u petak 3. prosinca.