Boris Johnson: 'Britanija je velikodušna prema izbjeglicama, ali treba kontrola'

Britanski premijer Boris Johnson odbio je u ponedjeljak pozive da Britanija olakša zahtjev za dobivanje vize ukrajinskim izbjeglicama koji bježe od sukoba, rekavši da je Britanija velikodušna zemlja, no da mora provjeravati tko ulazi u zemlju.

"Vrlo smo, vrlo velikodušna zemlja. No ono što želimo je kontrola i želimo imati mogućnost provjere", rekao je novinarima. "Mislim da je to razumno, s obzirom na to što se događa u Ukrajini, da imamo osnovnu mogućnost provjeriti tko ulazi u zemlju."

"Ono što nećemo imati je sustav po kojem ljudi mogu doći u Veliku Britaniju bez ikakvih provjera i kontrola - mislim da to nije ispravan pristup - no ono što ćemo mi imati je stav koji je vrlo, vrlo velikodušan."

"Dok se situacija u Ukrajini pogoršava, ljudi će željeti vidjeti da ova zemlja otvara ruke ljudima koji bježe od progona, od ratne zone."

Francuski ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin u nedjelju je pozvao Britance da učine više za pomoć ukrajinskim izbjeglicama zapelima u francuskoj luci Calais nakon što su britanske vlasti mnogima poručile da zahtjev za vizu podnesu u Parizu i Bruxellesu.

On je kazao kako su stotine ukrajinskih izbjeglica stigle u Calais proteklih dana, nadajući se pridruživanju obiteljima u Velikoj Britaniji, no da je velik dio njih dobio odbijenicu britanskih službenika koji su ih uputili na konzulate u Parizu i Bruxell

Johnson je također rekao da će razgovarati s američkim predsjednikom Joeom Bidenom i drugim svjetskim čelnicima kasnije u ponedjeljak.

Razgovarao je tijekom posjeta britanskoj vojnoj bazi s kanadskim čelnikom Justinom Trudeauom i nizozemskim premijerom Markom Rutteom.

Rekao je da Britanija želi ići još dalje sa sankcijama, i kod kuće, i ohrabrivanjem međunarodnih saveznika da učine više.

"Mislim da moramo priznati da trebamo učiniti više po pitanju sankcija, više je toga što možemo učiniti i toga što mislim da bismo trebali napraviti", rekao je Johnson.

