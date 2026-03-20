IMENOVALI GA

Boris Vujčić potpredsjednik Europske središnje banke

Piše HINA,
Zagreb: Boris Vujčić obratio se medijima nakon što je nominiran za potpredsjednika Europske središnje banke | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vujčić će na mjestu potpredsjednika ESB-a zamijeniti Španjolca Luisa de Guindosa 1. lipnja ove godine.

Šefovi država ili vlada država članica Europske unije imenovali su u četvrtak guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke na osmogodišnji mandat.

Prije odluke Europskog vijeća, guverner Hrvatske narodne banke dobio je potporu Europskog parlamenta i Upravnog vijeća ESB-a.

 Ministri financija europodručja nominirali su 19. siječnja guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke. Za konačnu potvrdu toga imenovanja bilo je potrebno obaviti konzultacije s Europskim parlamentom, čije mišljenje nije obvezujuće, te s Europskom središnjom bankom.

 Potpredsjednik ESB-a bira se pojačanom kvalificiranom većinom za koju je potrebna suglasnost 72 posto država članica europodručja, odnosno najmanje 16 od 21 članice u kojima živi najmanje 65 posto stanovništva eurozone. 

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.  

