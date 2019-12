Borise, želite izaći iz EU? Gdje su pečat, biljezi, gruntovnica?

Velika Britanija iz EU izlazi s 31. ožujka 2020. Hrvatska kao zemlja predsjedateljica Vijeća Europe u tom razdoblju Brexit će staviti na dnevni red Vijeća, rekao je Joško Klisović, zastupnik u vanjskopolitičkom Odboru Hrvatskog sabora.

Naši sugovornici smatraju da premijer Andrej Plenković ne bi trebao ništa potpisivati. On je, pak, još u rujnu rekao kako je Hrvatska što se tiče pripravnosti spremna, da smo donijeli zakone, MVP je objavilo informacije o Brexitu na web stranicama. Donald Tusk, novi predsjednik EPP-a kazao je prilikom velikog summita u Zagrebu kako će Hrvatska u slučaju Brexita biti zadužena za pregovore Velike Britanije s Europskim parlamentom. No, upozoravaju nas naši sugovornici da pitanje je hoće li se ugovor o raskidu odnosa uspjeti složiti do kraja našeg predsjedanja.

- Hrvatska može predložiti strategiju razvoja nakon što Velika Britanija iziđe iz Unije, ali i definirati odnose nakon izlaza Ujedinjenog Kraljestva iz članstva. Sve to Hrvatska predlaže u suradnji s drugim državama članicama. Najvažnije je, upozoravaju, da Hrvatska da dobar ritam pregovorima o novi odnosima s Velikom Britanijom.

- Radit ćemo i na definiranju odnosa trgovinskog ugovora između EU i Velike Britanije. Komisija će napraviti ugovor, a mi ćemo ga staviti na dnevni red Vijeća - rekao je Klisović. Britanski konzervativci imat će apsolutnu većinu u novom sazivu britanskog parlamenta. To će premijeru Borisu Johnsonu omogućiti da provede Brexit 31. siječnja, kako je i obećao.Projekcije su da će konzervativci osvojiti 368 mandata, 50 više nego na izborima prije dvije godine. Britanski parlament ima 650 zastupnika.

- Ovime ćemo stati na kraj svim prijetnjama o drugom referendumu. Imam poruku za sve koji su glasali za konzervativce. Možda su nam neki samo posudili glas jer se ne smatraju ‘torijevcima’. Možda je vaša ruka drhtala prilikom zaokruživanja i ako je tako, zahvalan sam što ste nam dali povjerenje. Više nema možda, napuštamo Europsku uniju i preuzimamo kontrolu nad granicama, imigracijama i novcem - zagrmio je Johnson nakon pobjede. Oporbenim laburistima bi trebao pripasti 191 mandat, što je gubitak od čak 71 mandata u odnosu na 2017. godinu. Škotskoj nacionalnoj stranci pripast će 55 mandata, a liberalima 13. Stranka za Brexit Nigela Faragea, koji je pokrenuo Brexit ostala je bez mandata.

- Vidjet ćemo rezultate i onda će se donositi odluke o vodstvu stranke - kazao je laburistički ministar financija u sjeni John McDonnel. Johnson kampanju je fokusirao samo na jedno pitanje - završetak Brexita 31. siječnja. Njegov glavni suparnik, vođa laburista Jeremy Corbyn biračima je nudio novi referendum u slučaju pobjede. Johnson je htio ove izbore, treće u zadnje četiri godine, kako bi zemlju izvukao iz krize Brexit koja je podijelila zemlju nakon referenduma 2016. na kojemu se 52 posto glasača izjasnilo za izlazak iz EU-a. Čelnik konzervativaca je dužnost preuzeo u srpnju Brexita nije mogao u parlamentu progurati dogovor koji je postigao s Bruxellesom jer nije imao većinu.

ŽELITE IZ EU? U REDU, SAMO TREBATE DONIJETI OVE PAPIRE

MOLIM VAS BILJEGE

Da bismo mogli u proceduru morat ćete kupiti biljege u iznosu od 120 kuna. Možete ih kupiti dolje u pošti pa onda možete doći. Znate, u Hrvatskoj ide sve preko biljega.

A GDJE JE PEČAT?

Naravno da ne može samo na zadnjoj stranici pečat. Svaki dokument mora imati službeni pečat i potpis odgovorne osobe. Bez toga u Hrvatskoj ne smijemo započeti proceduru.

IZVADAK IZ MATICE

U redu, kupili ste biljege, ali vam fali izvadak iz matice rođenih i umrlih. Nažalost vaša je starija od šest mjeseci, a to ne smijemo uvažiti kao pravovaljan dokument.

GRUNTOVNICA

Ne može primiti ovaj dokument jer činjenice iz gruntovnice nisu usklađene s podacima u katastarskom planu. Nažalost, morat ćete prvi do gradskog ureda za planiranje.

ŠTO S OIB-OM?

Iako niste iz Hrvatske morate imati oib za strance. Bez toga ne možemo vršiti uplate jer kod nas ide sve preko tog broja. Morate to imati.