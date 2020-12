Borove kupuju mjesec dana ranije nego prošle godine

DOMAĆA MIRIŠU

<p>Božićna drvca koja k nama dolaze iz Ukrajine i Mađarske već su odavno odsječena, pa se zna dogoditi de se i prije Božića počnu trusiti, padati im iglice, kaže <strong>Zvonimir Crnković.</strong></p><h2>Obiteljski posao</h2><p>Njegova obitelj 30 godina uzgaja božićna drvca i prodali su ih više od 30.000.</p><p>- Počeli su otac i stric kad su naslijedili zemlju, komad brega kod Krašića. Posadili su drvca jer su mislili da njihov uzgoj nije zahtjevan. No tek smo kasnije shvatili da zapravo ima dosta posla. Sad nas radi 15 članova obitelji, muški iz tri generacije. Nije nam to glavni posao nego u rasadniku provodimo svaki slobodan trenutak - priča Zvonimir Crnković. Prije 30 godina počeli s običnom smrekom, do danas su se odlučili na četiri vrste crnogorice.</p><p>- Imamo običnu smreku, srebrnu smreku, nordijsku jelu i pančićevu omoriku. Nordijska jela najdulje raste i najzahtjevnija je te najskuplja. Običnoj smreki treba šest-sedam godina da naraste, srebrnoj smreki 10-12, a nordijskoj jeli 12-15 godina. Pančičeva omorika je specifična, potječe s našeg područja i malo ih je, a da naraste dva metra, treba joj i 12 godina - pojašnjava Zvonimir.</p><h2>Najmanja imaju 50 centimetara</h2><p>Najmanja koja prodaju imaju 50 centimetara, a kupci najviše traže ona od metar i pol do dva metra, koja se prodaju od 150 kn (obična smreka) do 550 kn (nordijska jela).</p><p>- Najviše traže drvca u tegli. Silber u tegli visine 1,5 metara je 300 kuna, a tih srebrnih ima raznih nijansi, od zelene do svijetloplave, bjelkaste - kaže.</p><p>Prošle godine su drvca počeli i dostavljati te kažu da ih je 90 posto bilo u tegli. Ove godine kupnja je počela već 1. studenog, mjesec dana ranije nego lani. Besplatno dostavljaju u uži dio Zagreba, od Lučkog do Dubrave, a na zapad mogu i do Samobora.</p><p>Pri kupnji je dobro protresti drvce da se vidi padaju li mu iglice. Ona domaća mirišu još nekoliko dana kad ih odsijeku.</p><p>S obzirom na pandemiju, pitali smo, a iz Zagrebačkih tržnica potvrdili su, da će se drvca prodavati kraj tržnica, ali i na privatnim površinama kao što su parkirališta trgovačkih centara.</p>