Bosiljka (86): 'Ubilo me kad sam dobila kaznu za pečenje rakije'

Pa zar je dotle došlo da nama starcima iz usta otkidaju ovo malo što imamo. Zajecala nam je suznih očiju Bosiljka Kovačević (86).

Nju i kćer su u zaseoku Visuć kod Udbine djelatnici mobilne Carine zatekli u srijedu kako peku šljivovicu u svom dvorištu. Pekli su u kotlu, na tradicijski način. Dobili su kaznu odmah od 500 kuna kažu, a još dodatnih 1500 će morati platiti. Bosiljka nam kaže da su joj uzeli i 54 litre rakije.

- Nakon nekoliko godina su rodile šljive i odlučila sam ispeći rakiju da je prodam i dobijem koju kunu jer je mirovina jako mala. Kćer je posudila kotao i pred tri dana sam u dvorištu pekla rakiju. Jedan bocun rakije sam ispekla i spremala se ispeći drugu turu kada je iza podneva došao auto s policajcem i još dvojicom u drugim uniformama. Sve su odnijeli. Nisam znala da se to mora prijaviti. Nikada u životu nisam ništa zgriješila niti ništa ukrala i da me sada pod ove stare dane kažnjavaju jer sam u svom dvorištu pekla rakiju, nisam ja kriminalac. To je nečuveno i sramota - govori Bosiljka koja u zaseoku živi sama, a tek je povremeno obiđe kćerka iz Srbije koja se i tada nalazila kod majke. Starica se inače teško kreće uz pomoću štapa i hodalice.

Kaže da ju je sve jako pogodila jer pije puno lijekova za srce. Živi od 1400 kuna mirovine i pomoći, a sama rakiju i ne pije.

- Sve ovo me jako uznemirilo, ubilo me. Pa moja mirovina nije dovoljna za kaznu - kaže nam.

Ubuduće će, kaže, prijaviti ako bude pekla rakiju. Carinska uprava je objavila priopćenje u kojem kaže da je netočno da su kaznili Bosiljku, nego 58-godišnjakinju. Očito njenu kćer.

- Izrečena je novčana kazna od 600 kuna koja je umanjena do najmanje moguće. A obvezna naplata trošarine je u ovom slučaju 1488 kuna - kažu iz Carine. Podsjećaju da propisi EU zabranjuju svaku neregistriranu proizvodnju alkohola. Svi koji je proizvode i za osobne potrebe, moraju se registrirati. Za osobne potrebe može se proizvesti 50 litara godišnje. Plaća se i paušal po veličini kotla.

