Bošnjaković: Nestanak spisa je udarac za hrvatsko pravosuđe

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković progovorio je danas o slučaju nestanka spisa o curenju informacija u slučaju elitne prostitucije.

- To je udarac za pravosuđe i ovo će se zaista loše reflektirati na povjerenje građana vezano za pravosuđe, to nije sporno. Meni je to žao. Vjerujem da će cijeli slučaj dobiti epilog, da će se vidjeti što je sa spisom bilo i da će se ovo pitanje raščistit - rekao je ministar te dodao kako pravosuđe, inače, bilježi dobre rezultate i istaknuo činjenicu da se smanjuje broj neriješenih zaostalih predmeta, prenosi N1.

Na pitanje koliko cijeli slučaj baca sjenu i na politiku i koje bi mogle biti političke posljedice cijelog slučaja, Bošnjaković je odgovorio da "ovo nije dobro ni na kojoj razini".

- Vjerujem da će DORH i druga nadležna tijela riješiti ovo pitanje do kraja - zaključio je Bošnjaković.

Podsjetimo, nakon što je objavljeno da u arhivi DORH-a nedostaje spis o curenju informacija u slučaju prostitucije iz 2011. godine, pojavila se informacija da je nestalo i 11 stranica iz spisa koji se o tom predmetu vodio na Općinskom sudu u Zagrebu. Sudac Ivan Turudić potvrdio je da su iskazi prostitutki na 11 stranica sudskog spisa iz 2011. pohranjeni u zagrebačkom Županijskom sudu.