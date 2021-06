Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Dražen Bošnjaković potvrdio je kako se HDZ i dalje drži toga da neće prihvatiti prijedlog Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

- Mi smo svoje razloge u ovih nekoliko mjeseci više puta istaknuli, ništa se tu nije posebno promijenilo. Smatram da je cijela ova procedura i buka oko svega toga nepotrebna, priče da je zakon neustavan su nepotrebne i netočne, Ustavni sud je vrlo jasno zauzeo stajalište i rekao da zakon u skladu s Ustavom - rekao je Bošnjaković za HRT.

Bošnjaković kaže da se u odnosu na godinu ranije nije puno toga promijenilo te da je uveden Institut javnog poziva koji omogućuje da su javne funkcije jednako dostupne svim građanima.

- Za razliku od prijašnjih izbora gdje je predsjednik predlagao kandidata, ovdje bi opet on to predlagao, ali samo nakon što se raspiše javni poziv, jave se relevantni kandidati koji ispunjavaju uvjete, dobije se mišljenje Opće sjednice vrhovnog suda i Odbora za pravosuđe, i tada predsjednik kaže koga predlaže od tih nekoliko kandidata. Ne vidim nekakve probleme, ali mi mjesecima raspravljamo je li to ustavno ili ne, i mislim da je to nepotrebno - poručio je Bošnjaković.