Botanički vrt u Zagrebu otvorit će svoja vrata u petak: Na dijelu vrta još traju opsežni radovi

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Botanički vrt otvara se za javnost u petak, 3. ožujka, u 9 sati, a posjetitelji će se prvi put u 130 godina moći prošetati Alpinumom - najstarijom kamenjarom vrta, koju je 1889. dizajnirao njegov utemeljitelj Antun Heinz, izvijestio je u četvrtak Prirodoslovno-matematički fakultet. Radno vrijeme u ožujku bit će ponedjeljkom i utorkom od 9 do 14,30 sati, a od srijede do nedjelje od 9 do 16 sati, tj. do sumraka. U travnju će se radni sati produljiti do 19 sati. Opsežni radovi na uređenju pojedinih dijelova Vrta u punom su jeku, a osim šetnje Alpinumom iznenađenje je novo lice južnog dijela Sistematskog polja. Tamo se oko gredica postavljaju kameni rubnjaci od istarskog vapnenca, koji nisu fiksni pa će se gredice po potrebi moći preoblikovati. Foto: Marin Tironi/PIXSELL Uz to je u pripremi otvaranje još jedne prostrane i niske kamenjare - Submediteranske fitogeografske skupine u jugozapadnom dijelu vrta, koja je građena između 1963. i 1965., ali nikada nije bila dostupna javnosti. S prvom fazom uređenja staza za šetače krenulo se lani. Za lipanj je planirana obnova Viktorijine kuće, tj. kupolastog staklenika koji će biti oličen i dobiti novi stakleni pokrov, zbog čega će se se divovski amazonski lopoč viktoriju pokušati uzgojiti u središnjem bazenu fontane. Posjetitelji će moći uživati u šafranima i visibabama koji prekrivaju cijeli vrt uz jaglace, drijemovce, procjepak, šupaljke, i sl. Tu je i val šumarica i kockavica, a naziru se i ušiljeni vrhovi listova tisuća posađenih tulipana i sunovrata. Travanj i svibanj sezona su rascvjetalih grana magnolija, trešanja, šljiva i jabuka, ali i nekih rijetkih stabala poput golubovaca (davidija), a potom slijedi "Doba perunika" s 500 novih i već dobro poznatih kultivara, među kojima su po prvi puta i PMF-ovi originalni križanci.