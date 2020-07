- Nisu bili fer i prefarbali su ga na svoju ruku - \u00a0kazala je za Dnevnik.hr predsjednica Vije\u0107a mjesnog odbora \u010culinec Branka Budimir, koja najavljuje da \u0107e Princa vratiti \u010dim to dopuste prilike. Navija\u010di Dinama tako\u0111er su se obvezali prijaviti po\u010detak radova, ali ni to nisu u\u010dinili.\u00a0

- Mali princ bio je jedini da\u0161ak boje koji sam vidio u dijelovima Dubrave gdje \u017eivim i kre\u0107em se, a da to nisu \u017evrljotine i frustracije, poruke tipa ubij ovog ili onoga ili 'Mami\u0107u cigane', usta\u0161kih grbova po ormari\u0107ima Elektre ili plinare... Netko je stvarno ulo\u017eio hrpu truda, savr\u0161eno ga je izveo i mislim da smo ga svi iz toga dijela grada voljeli. Vu\u010de\u0161 se ujutro u koloni kroz jo\u0161 jednu hrpu sivog betona podvo\u017enjaka i ima\u0161 bar neki prizor koji nije depresija ili mr\u017enja. Zagrljaj sa zida odmah ujutro. Sjeti\u0161 se nekad i knjige i koliko je opasno stvari gledati povr\u0161no i bez ikakve dubine, s uskim pogledom na svijet, \u0161to bi se reklo \"samo o\u010dima\", a to je ne\u0161to \u0161to ba\u0161 kod nas prevladava u svim aspektima \u017eivota i tako odgajamo i djecu.

Taj mural bio je simbol kreative, a ne destrukcije. Po tome se razlikovao od svega drugoga - rekao je Igor Vihanek, koji se ju\u010der neugodno iznenadio prolaze\u0107i kroz podvo\u017enjak u kojem vi\u0161e nema Malog princa.





\u00a0

Boysi zbog svog murala uništili grafit Malog princa, stanovnici Dubrave u šoku: Vratit ćemo ga!

Mjesni odbor je BBB-ima dopustio da naprave novi grafit u podvožnjaku, ali pod uvjetom da ne diraju postojeće, odnosno Malog princa. Nisu ispoštovali dogovor...

<p>Prolaznike u podvožnjaku u Čulinečkoj ulici u zagrebačkoj Dubravi svaki dan je veselio mural Malog princa koji je napravljen prije četiri godine, no sada ga više nema. Nestanak murala je uznemirio stanovnike Dubrave, a grafit je nestao pod novim slojem boje. Krivci za to su, kažu u Mjesnom odboru Čulinec, BBB-i iz Kluba navijača Dinama.</p><p>Mjesni odbor je BBB-u, naime, dopustio da naprave novi grafit u podvožnjaku, ali pod uvjetom da ne diraju postojeće, odnosno Malog princa.</p><p>- Nisu bili fer i prefarbali su ga na svoju ruku - kazala je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/bez-dozvole-prebojili-mural-malog-princa-u-zagrebu---613425.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a> predsjednica Vijeća mjesnog odbora Čulinec Branka Budimir, koja najavljuje da će Princa vratiti čim to dopuste prilike. Navijači Dinama također su se obvezali prijaviti početak radova, ali ni to nisu učinili. </p><h2>'Mali princ bio je zagrljaj sa zida odmah ujutro'</h2><p>- Mali princ bio je jedini dašak boje koji sam vidio u dijelovima Dubrave gdje živim i krećem se, a da to nisu žvrljotine i frustracije, poruke tipa ubij ovog ili onoga ili 'Mamiću cigane', ustaških grbova po ormarićima Elektre ili plinare... Netko je stvarno uložio hrpu truda, savršeno ga je izveo i mislim da smo ga svi iz toga dijela grada voljeli. Vučeš se ujutro u koloni kroz još jednu hrpu sivog betona podvožnjaka i imaš bar neki prizor koji nije depresija ili mržnja. Zagrljaj sa zida odmah ujutro. Sjetiš se nekad i knjige i koliko je opasno stvari gledati površno i bez ikakve dubine, s uskim pogledom na svijet, što bi se reklo "samo očima", a to je nešto što baš kod nas prevladava u svim aspektima života i tako odgajamo i djecu.</p><p>Taj mural bio je simbol kreative, a ne destrukcije. Po tome se razlikovao od svega drugoga - rekao je Igor Vihanek, koji se jučer neugodno iznenadio prolazeći kroz podvožnjak u kojem više nema Malog princa.</p><p><br/> </p>