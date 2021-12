Obitelj Perlaska iz Gradca kod Pleternice već četvrtu godinu kod paljenja prve adventske svijeće zapali i preko 10.000 lampica kojima su ukrasili svoje prelijepo imanje.

- Mi to volimo i ne možemo zamisliti advent bez toga. Kada smo odlazili u mirovinu, koju smo zaradili u Švicarskoj rekli smo si da ćemo na takav način slaviti Božić. Trudimo se da svake godine unesemo neku novinu, da to bude ljepše i, hvala Bogu, za sada uspijevamo - rekao je Ded Perlaska (72), vlasnik prelijepog imanja. U svemu što radi ima neizostavnu podršku supruge Ankice, četiri njihova sina i četvero unučadi.

- Ne radimo to ni radi koga, nama je to zadovoljstvo. Volimo kada nam navečer dođu naši susjedi, djeca iz Pleternice i Požege da pogledaju Gradački adventni ugođaj - rekla je Ankica Perlaska (66).

Po dolasku do njihove kuće, još uvijek makadamskom cestom, jer se već godinu dana obavljaju pripreme za asfaltiranje, pogled je predivan, sve sjaji zbog predivnih ukrasa, koji su većinom kupljeni u Švicarskoj.

- Sada ima i kod nas u Požegi, djeca nam pošalju poneki svijetleći ukras kojeg nema za kupiti u Hrvatskoj, ili sudjeluju financijski pa mi kupimo ovdje. Uglavnom, drago im je da uživamo u tome. Oni kada mogu nam se pridruže za vrijeme blagdana. Jedne godine ugostili smo tridesetak naših prijatelja iz Švicarske - rekla je Ankica.

Prisjetila se jedne godine kada je iz Švicarske donijela tri pune vreće igračaka. Bili su to plišanci njenih unuka.

- Sin koji ima blizance mi je rekao da mu je žao to baciti, pa sam mu rekla da ću ja to ponijeti u Hrvatsku. Te godine smo okitili imanje, imamo soba i djeda Božićnjaka sa saonicama, pa sam u njih stavila te vreće s plišanim životinjama. Svako dijete koje je došlo dobilo je priliku da iz vreće uzme jednu igračku, uvjet je bio da ne gledaju u vreću već da izvuku nekog plišanca na neviđeno. Kakva je to bila radost. Čuli su za to i u našoj školi, doveli su djecu, ali pošto ih je bilo puno, rekla sam suprugu da ćemo sve igračke istresti pa neka si svatko uzme što hoće. Sreći nije bilo kraja, kako nama tako i djeci - ispričala je Ankica.

Ukupno imaju preko 10.000 lampica na oko kilometar kablova.

- Lampica ima svugdje, pa i na krovu kuće. Pomognu nam mlađi susjedi, dok ja postavljam lampice na manje drveće. Pripreme traju oko tjedan i pol, radi se svaki dan od jutra do mraka. Lijepo je, samo kada bi još pao snijeg pa da ugođaj bude još ljepši - kaže Ded.

Osim lampica, jedan dio pored kuće je odvojen za jaslice. Sve je spremno da dođe Božić.

- Samo neka bude zdravlja, pozivamo sve da dođu i da zajedno uživamo u ovoj ljepoti - poručio je bračni par Perlaska.