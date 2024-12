Božićni tjedan donosi obilniji snijeg i veći pad temperatura: Evo gdje bi se trebalo zabijeliti

Djelomice sunčano uz postupan porast naoblake. U drugom dijelu dana mjestimice kiša, osobito na sjevernom Jadranu i obilnija, uz grmljavinu, a u unutrašnjosti i susnježica, u Gorskoj Hrvatskoj snijeg. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju i jak. Na Jadranu jugo te južni i jugozapadni vjetar u jačanju pa će navečer biti jaki, ponegdje moguće i olujni. Najviša dnevna između 4 i 8, na Jadranu od 9 do 12 °C, stoji u vremenskoj prognozi DHMZ-a za nedjelju, 22. prosinca.

Foto: DHMZ

Za drugu polovicu nedjelje u više regija izdano je žuto upozorenje. U gospićkoj regiji upozorenje je na snazi zbog vjetra te snijega i poledice, u riječkoj zbog vjetra i kiše, dok su splitska i dubrovačka regija 'u žutom' zbog vjetra.

U drugoj polovici nedjelje cijela je obalna Hrvatska pod žutim upozorenjem zbog udara vjetra...

Foto: DHMZ

A novi tjedan počet će s više naoblake i padalina. Negdje je moguć i obilniji snijeg...

- Nestabilno i vjetrovito, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti pretežno oblačno uz susnježicu i snijeg, češće na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj. Pritom će se stvarati i mjestimice novi snježni pokrivač, a obilniji snijeg izgledan je u Lici. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu promjenjivo, uglavnom u Dalmaciji s kišom i obilnijim pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Jako i olujno jugo i južni vjetar u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna od 0 do 4, na obali i otocima između 8 i 11 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 23. prosinca.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak je za više hrvatskih regija oglašen meteoalarm.

Za riječku regiju oglašeno je narančasto upozorenje zbog jakog vjetra...

- Jak i olujan sjeverni vjetar i bura, osobito podno južnog Velebita. Najjači udari vjetra 90-145 km/h - pišu iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Splitska i dubrovačka regija pod žutim su upozorenjem zbog vjetra i grmljavinskih nevremena, kninska regija zbog vjetra i kiše, dok je za osječku i gospićku regiju u ponedjeljak na snazi žuti meteoalarm zbog snijega i poledice...

A za dio obalne Hrvatske u ponedjeljak je na snazi crveno upozorenje, koje označava da je vrijeme izuzetno opasno...

Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal su pod crvenim meteoalarmom u ponedjeljak. Mogući su udari vjetra do 160 km/h.

Zapadna obala Istre i cijela Dalmacija su pod narančastim upozorenjem zbog udara vjetra u ponedjeljak...

