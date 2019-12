Božićnicu će dobiti branitelji i socijalno ugroženi u Vukovaru

Oko 624 tisuća kuna osigurao je Grad Vukovar za božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području grada i korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja, kao i za poklon pakete korisnicima pučke kuhinje.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava rekao je u srijedu na konferenciji za novinare kako će se božićnice isplatiti umirovljenicima s područja grada čija ukupna mirovinska primanja u mjesecu prije isplate ovoga prava ne prelaze 2.500 kuna, a takvih je 4.240.

Božićnicu od 250 kuna dobit će umirovljenici s mirovinom do 1.000 kuna, onu od 200 kuna umirovljenici s mirovinom do 1.500 kuna, 150 kuna božićnice dobit će umirovljenici s mirovinom do 2.000 kuna, a po 100 kuna oni s mirovinom do 2.500 kuna.

Božićnica će se isplaćivati u poslovnici Fine od 4. prosinca ove do 31. siječnja iduće godine, a za božićnice vukovarskih umirovljenika osigurao je ukupno 550.000 kuna.

Penava je rekao kako su božićnice osigurane i za korisnike prava na naknadu troškova stanovanja u ukupnom iznosu od 60.000 kuna, a 240 korisnika tog prava dobit će po 250 kuna koje će moći podignuti u poslovnici Fine od 16. prosinca ove do 31.siječnja iduće godine.

Iz gradskog proračuna osigurano je još 14.400 kuna za nabavku 80 božićnih paketa za korisnike pučke kuhinje. Vrijednost svakoga paketa iznosi 180 kuna, a podijelit će se korisnicima u prostorijama Pučke kuhinje u Vukovaru od 18. do 23. prosinca.

