Na otoku Braču, šest mladića iz Supetra u poslijepodnevnim satima odlučilo je Božić proslaviti na pomalo nesvakidašnji način - kupanjem u moru, a u more su skakali s brodića pored rive. Na njega su stavili i božićni bor, a jedan od njih je i sam bio prigodno odjeven s božićnom kapicom.

Naime, božićni dan na Braču bio je iznimno topao, čak i iznadprosječno, a more je bilo tek nekoliko stupnjeva hladnije nego primjerice pred kraj ljeta.

- Inače je kod nas puno hladnije more, a i vrijeme u ovo doba godine, no danas je more bilo 16 stupnjeva. Ljudi, kada su ih vidjeli na rivi, bili su oduševljeni i sve su snimali - ispričao nam je čitatelj koji je poslao snimku.

Božićno kupanje popraćeno dobrom zabavom i za gledatelje i za kupače, potrajalo je 20-ak minuta, čitatelj nam kaže kako to inače nije božićna tradicija, no sudeći po svemu, mogla bi to postati.