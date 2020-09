Božinović: 'ATJ Lučko obavljala najteže i najodgovornije zadaće tijekom Domovinskog rata '

U sklopu obilježavanja 30. obljetnice osnutka najelitnije postrojbe hrvatske policije Antiterorističke jedinice Lučko, polaganjem vijenaca za poginule i umrle pripadnike počast je odao ministar Božinović

<p>Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong> istaknuo je kako je ATJ Lučko imala nezamjenjivu ulogu u Domovinskom ratu, formirana je na njegovim samom početku, štitila je javni red i mir, ali i javne državne dužnosnike u prvim danima stvaranja neovisne hrvatske države.</p><p>Ta je postrojba obavljala najteže i najodgovornije zadaće u svim važnim operacijama tijekom Domovinskog rata i nema gdje njezinih pripadnika nije bilo. Čast mi je i privilegija što im mogu zahvaliti na svemu što su učinili tijekom Domovinskog rata i čine danas. Oni su prva postrojba koja se angažira kada je u pitanju zaštita neovisnosti ili rješavanje ozbiljnih sigurnosnih izazova po mir i sigurnost u Hrvatskoj, istaknuo je Božinović.</p><p>Poručio je kako je danas prigoda da ih se prisjetimo i odamo im dužnu počast i zahvalu i obećamo da ih nikada nećemo zaboraviti.</p><p>Počast su također odali i članovi obitelji poginulih pripadnika ATJ Lučko.</p><p>Nakon obilaska novouređene streljane i teretane u bazi ATJ Lučko, Božinović je izjavio novinarima da mu je kao ministru od prvog dana bilo jasno kako u tu postrojbu treba ulagati.</p><p>U protekle 3 godine uloženo je više od 97 milijuna kuna, investicije su dovršene iako je situacija s koronakrizom sve malo usporila, no nije nas zaustavila i sve planirano je dovršeno, naglasio je Božinović.</p><p>Pomalo je bilo i neprimjereno da je takva postrojba na neke objekte čekala tako dugo, no od prvog smo dana zauzeli stav da je na njima da rade svoj posao, a što se tiče Ministarstva i Ravnateljstva policije , na nama je da im stvorimo sve odgovarajuće uvjete kako bi mogla djelovati na najvišoj profesionalnoj razini i u buduće, dodao je.</p><p>Zadovoljstvo mi je vidjeti da su hrvatski specijalci opremljeni od glave do pete potpuno novom opremom, balistikom i oružjem na temelju njihovih vlastitih preporuka i zahtjevima, jer oni najbolje znaju što im je potrebno, jer detalji u opremi i naoružanju može utjecati na učinkovitost ispunjenja zadaća, rekao je ministar.</p><p><strong>ATJ Lučko na razini europskih i svjetskih specijalnih policijskih postrojba</strong></p><p>Glavni ravnatelj policije <strong>Nikola Milina </strong>poručio je da legendarna postrojba ATJ Lučko zaslužuje da se stalno u nju ulaže i neki objekti kako što je, primjerice, streljana nisu obnavljani više od 10 godina tako da zahvaljujemo na poboljšanju radnih uvjeta na njezinu 30.obljetnicu osnutka.</p><p>ATJ Lučko je sudjelovala svim važnijim operacijama, ali i manjim u Domovinskom ratu od Pakraca i Plitvica do Oluje, naglasio je Milina.</p><p>Zapovjednik ATJ Lučko Mate Bilobrk rekao je kako su sada na razini europskih i svjetskih specijalnih policijskih postrojba - od naoružanja, balističke zaštite, voznog parka do objekata kao što su streljana i teretana. Postrojba smo koju je uvijek krasilo domoljublje i vjernost domovini i njezino srce je oduvijek bio čovjek, i uz opremljenost smo na razini najelitnih postrojbi u svijetu, poručio je Bilobrk.</p><p>Predsjednik Udruge ATJ Lučko 1990. <strong>Darko Lotring</strong> rekao je kako je izuzetno ponosan što je duh iz 90-tih i dalje prisutan u sjedištu postrojbe, što se gradi i radi na temeljima koji su tada postavljeni.</p><p>Naglasio je da kako je rasla agresija na Hrvatsku tako je rasla i snaga postrojbe, i kada je agresija bila najjača i jedinica je bila najjača. Svi izazovi koji su pred nas bili postavljeni smo uspješno odradili, a tako je i danas, zaključio je Lotring.</p>