Danas prijepodne u Banskim dvorima članovi Nacionalnog stožera sastali su se s premijerom Plenkovićem. Kako se neslužbeno doznaje, razgovarali su o provođenju postojećih mjera, ali i o mogućoj proširenoj primjeni covid potvrda, kako bi se potaknulo građane da se odazovu pozivu i cijepe se.

Ministar Davor Božinović nakon sastanka daje izjavu o čemu su razgovarali s premijerom.

- To je redoviti sastanak. Analizirali smo situaciju i brojke. Brojevi rastu. Brojevi hospitaliziranih rastu. To smo i najavljivali da je moguće. To smo kombinirali uvijek s preporukama i mjerama i pozivima građanima da se u što većem broju cijepe - rekao je Božinović.

Rekao je da su razgovarali o svemu, pa tako i o pojačanoj kontroli mjera koje su sada na snazi, prije svega korištenju maski u zatvorenim prostorima.

Spomenuo je i gdje se najviše širi zaraza.

- Nastavit će se razgovori oko činjenice da 25 posto novozaraženih dolazi iz školskog sustava i da se eventualno onih dva dana oko Svih Svetih ne ide u školu. O tome će se još razgovarati. Razgovarali smo i o pojačanom promoviranju treće doze - kazao je.

Komentirao je covid potvrde o kojima je bilo najviše govora ovih dana.

- Slijede jače inzistiranje na mjerama. COVID potvrde ne razmatramo na način na koje se one primjenjuju u Europi. Države koje su ih uvele nisu u nešto povoljnijoj situaciji. Tu je njihov dio koji se tiče jače motivacije za cijepljenje, ali to je jedno kompleksno pitanje. Ono što je najvažnije, ako držimo distancu i nosimo maske, klonimo velikih okupljanja gdje ne znate s kim ste u društvu, to su sve situacije u kojima možete dobiti koronu - otkrio je.

Kaže da ne zna da je došao zahtjev istarskog stožera za prelazak na online nastavu.

- Postoji povjerenstvo na razini ministarstva obrazovanja koje prati situaciju u školama, znamo da su školska djeca vrlo osjetljiva kategorija, znamo što im je potrebno u formativnim godinama, i kad govorimo o osnovnim i srednjim školama, sve se to treba uzeti u obzir - rekao je Božinović.