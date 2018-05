Božinović: 'Giljanović je pitanje vremena, u Splitu su efikasni'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je u RTL Direktu gdje je komentirao nedostatak policajaca i situaciju u Splitu.

Na početku je komentirao podatak da je danas 10.000 ljudi više u policiji nego nekada.

- Vi ste izašli s tvrdnjom da nedostaje toliko ljudi, a ja se s tim ne slažem. Mi radimo analizu koja će pokazati stvaran broj ljudi. Ne znam što je rekao načelnik splitske uprave. A što se tiče usporedbe sa Sekretarijatom za unutarnje poslove bivše Socijalističke Republike Hrvatske, mi moramo reći da je Hrvatska danas samostalna država, imamo granicu... Broj službenika je optimalan, a ove godine idemo na povećanje broja mladih službenika i rekao je Božinović i dodao kako se traži 600 policajaca, a javilo se više od 1000.

- Krenuli smo s javnom kampanjom. Sve što radimo je povećanje mladih ljudi, ali to ne znači smanjenje kriterija - jasan je ministar koji obećava i da će vratiti plaće službenicima s većom i visokom stručnom spremom, a kaže i da je podigao plaće za 7600 policijskih službenika.

A što sa smijenjenim službenicima koji se smjeste u raznorazne urede?

- To su oni tzv. službenici za posebne projekte. Toga više nema, svi su oni danas zaposleni. Prekinuo sam s praksom da netko ne radi, a prima plaću. Ja sam ih sve stavio u funkciju - kazao je Božinović.

Ministar je potom govorio o pitanju granica.

- Granica je još uvijek otvoreno pitanje, dosta toga smo financirali. Ono što nam slijedi je pojačati tehnički granicu sa BiH - rekao je ministar koji se nada da ćemo do kraja godine ispuniti sve uvjete za Schengen.

- Kad sam došao na čelo ministarstva pet tisuća ljudi nije imalo opremu. Danas je svi imaju. Naša skladišta su puna - govorim o odori, čizmama, cipelama. Do šestog, sedmog mjeseca ide realizacija tih majica novih, njih 20.000 - rekao je Božinović koji se dotakao i nabavke elektrošokera.

- To je stvar struke. Ako struka kaže da nam to treba, mi ćemo to napraviti. Neovisno o ovom događaju u Splitu mi smo krenuli u nabavu opreme za interventnu policiju. Interventni policajac će imati onu kornjaču do kraja godine. I neće se moći dogoditi kao na Dinamovom stadionu da se ubaci petarda ispod. Deset godina se na opremi interventnih policajaca nije radilo ništa - rekao je ministar.

O sigurnosnoj situaciji u Splitu, nakon zadnjih događaja, ministar je rekao.

- Bilježimo pad razbojništava u cijeloj Hrvatskoj. U Splitu su vrlo efikasni kada je u pitanju rješavanje slučajeva - kaže Božinović.

Giljanovića još nisu ulovili, ali to je pitanje vremena, tvrdi on.