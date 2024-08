Božinović: MUP ne određuje prijevozno sredstvo kojim će neka štićena osoba putovati

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je izjavio da policija ne određuje kojim će prijevoznim sredstvom putovati štićena osoba niti joj je u opisu posla da traži informacije od Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA).

- To da bi policija naložila izvide VSOA-i nije točno, policija niti to može raditi niti joj je to u opisu posla. Svi koji šalju takve informacije ne govore istinu. Spominje se da Uprava za posebne poslove sigurnosti određuje tko će od štićenih osoba kakvim sredstvom putovati, no to ne može bit dalje od isitne - rekao je ministar na pitanje ima li informacije od VSOA-e o potencijalnoj ugroženosti sigurnosti predsjednika Republike zbog objavljivanja ruta njegovih putovanja.

O načinu putovanja odlučuje kabinet štićene osobe, a policiju se potom pita o mogućnostima realizacije, kazao je Božinović odgovarajući na novinarska pitanja u Policijskoj akademiji.

- Policija i kad bi htjela, nema nikakvu mogućnosti da angažira sredstvo koje ne pripada Ministarstvu unutarnjih poslova. Ona sigurno nije ta koja kaže da se ne može ići automobilom nego nekim drugim prijevoznim sredstvom - poručio je.

Ministar je istaknuo da policijske službe u svim situacijama profesionalno rade svoj posao kako bi maksimalno zaštitile štićenu osobu.