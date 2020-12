Bo\u017einovi\u0107 je kazao da se na sastanku razgovaralo o koronakrizi i razvojnoj strategiji.

Božinović o kaznama za nepridržavanje mjera: 'Nitko neće nikome upadati u stan'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objašnjava dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

<p>Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović </strong>objašnjava izmjene zakona na konferenciji za medije. Božinović daje izjavu nakon online sastanka članova Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova u RH i Hrvatske zajednice općina.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Božinović je kazao da se na sastanku razgovaralo o koronakrizi i razvojnoj strategiji.</p><p>- Što se tiče korone, ovo je već treći sastanak sa županima. Razmotrili smo aktualnu situaciju. Više se danas razgovaralo o školama i o bolničkom sustavu. Dogovaraju se neki konkretni potezi. Capak je dao informaciju o epidemiološkoj situaciji i o pregovorima vezano za cjepljenje - rekao je Božinović. </p><p>- Ne bih ništa posebno istaknuo sa sastanka, ali rečeno je da župani primjećuju da se sve više građana pridržavaju mjera, što je dobar znak. Ovakve brojke koje imamo posljednjih dana, i da to utječe na ponašanje ljude - dodao je.</p><p>Komentirao je i mogućnost obaveznog cjepljenja i prvim dozama.</p><p>- Nismo još u toj fazi da razmišljamo o obvezi, ali i na međunarodnim forumima možemo čuti da bi trebalo biti 70 posto stanovništav procjepljeno i to je najbolji način kako što prije izaći iz ove situacije. Bilo bi jako važno građanima ukazati na potrebu prozračivanja stanova i prostora gdje ljudi borave, to bi isto pridonijelo smanjenju zaraze - rekao je.</p><p>- Moramo svi skupa utjecati na to da se što više građani cijepi i da ne mora cijepljenje biti obavezno - kaže Božinović.</p><p>Božinović je komentirao i mjere i kazne.</p><p>- Nije poanta da se nekoga kazni, već da se maska nosi i stavi pravilno. Ispostavilo se da su kazne ipak potrebne, ali vidimo da je ljudi koji ne vjeruju u virus sve manje - rekao je.</p><p>Kako će kontrolirati privatna okupljanja.</p><p>- Nitko neće nikome upadati u stan. Božinović je tijekom sastanka predstavnika Vlade sa županima izjavio kako dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne znače nikakvu represiju, već proširuju krug osoba koje će moći primjenjivati mjere nadzora, među kojima je sada i policija.</p><p>- Proširuje se krug osoba koje će moći primijenjivati mjere nadzora, a među njima će sada biti i policija. To je zakon koji je usmjeren na manjinu, sve manju manjinu ljudi koji ne prihvaćaju pridržavati se mjera koje su propisane na temelju struke - rekao je Božinović. </p><p>- Važno je napomenuti da to ne znači nikakvu represiju. Ovaj zakon ne daje nikakve nove ovlasti, prije svega policijskim službenicima, koje nisu propisane zakonima o policijskim ovlastima i poslovima - istaknuo je.</p><p> </p>