Božinović o sukobu Dinama i Hajduka: U interesu je da klubovi međusobno surađuju

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je u vijestima RTL-a govorio o sukobu navijača Torcide i policije koji se dogodio prošlog vikenda.

Kazao je kako istraga i dalje traje.

- Glavni ravnatelj me izvijestio da je dosad sve što je poduzeto u smislu postupanja pripadnika policije i kada govorimo o korištenju sredstava prisile u skladu sa zakonom i u skladu s pravilima struke koja se primjenjuju u tako rizičnim situacijama- kazao je.

Govorio je i o tome je li bilo pogrešno istupiti dan nakon incidenta i reći da je sve bilo po zakonu s obzirom na to da su se kasnije otvorile istrage.

- Već tada je policija nažalost ovdje bila napadnuta. Koliko je meni poznato, većina snimaka je javno objavljena, ukoliko postoje neke one su još uvijek dio istražnog postupka. Vjerujem da će se i te snimke objaviti ukoliko tu ima nečeg bitnog i novog. Iz onih snimki koje je vidjela cijela javnost, vidi se da je hrvatska policija bila napadnuta od pojedinaca, pripadnika odrađene skupine. Nije to bio sukob s nekakvim rivalnim skupinama, nije tamo bilo BBB-a, Armade, bila je hrvatska policija da bi tim ljudima osigurala mirnu prepratu do Splita. Glavni motiv policajaca je bio da sigurno dođu i da tu noć odu doma- kazao je.

Odgovorio je na pitanje je li istina da policija hajdukovim navijačima nije dala vode ili da idu na WC.

- Organizator je taj koji preuzima najveći dio odgovornosti i prema Pravilniku HNS-a. Nastupio sam samo jednom javno i poslao poruku da klubovi moraju surađivati oko organizacije ovakvih događaja, pogotovo utakmica visokog rizika- kazao je.

Kazao je i da klubovi moraju sjesti, te da će policija biti pomoć.

- Ukoliko ne budu surađivali policija će morati sve više toga preuzimati u svoje ruke. U interesu je da Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek surađuju u organizacijskim segmentima utakmice- kazao je.

Komentirao je ima li krivice policije u tome što se zakon ne provodi.

- Nakon ovog događaja ulazim u detalje svega toga. Policija je u konačnici odgovorna za javni red i sigurnost i građana i posjetitelja, gledatelja, ljudi koji su bili na autocesti tu noć i ona mora raspolagati sa svim informacijama inače ćemo morati donositi neke druge odluke- kazao je.

Također je komentirao jesu li ljudi na autocesti bili neselektivno privođeni.

- Koliko ja čujem svi su bili u krivo vrijeme na krivom mjestu. Prepustimo to istrazi. Sigurno da će policija prikupljati i prikuplja zajedno s DORH-om dokaze, sud je donio neku odluku- kazao je.

Na kraju se osvrnuo na nestalu Cessnu te informaciju da su u zrakoplovu bila četiri putnika, pilot Švicarac, dvoje Nijemaca i jedan Hrvat.

- Ne mogu potvrđivati informacije. Činjenica je da je stotinjak pripadnika što Civilne zaštite, HGSS-a, policije na terenu. Vremenski uvjeti su loši, teško je uočiti ukoliko je u širem rajonu se dogodio pad. Potraga se nastavlja- kazao je Božinović.

