Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je na sjednici Vlade o epidemiološkoj situaciji. Uz 2559 novozaraženih na PCR testu, o čemu je Stožer ranije izvijestio, imamo još 1348 novozaraženih na brzim antigenskim.

- U odnosu na tjedan ranije pad je to broja novozaraženih za 39 posto - rekao je.

Na bolničkom liječenju je 1504 pacijenata, a na respiratoru njih 109.

- Do kraja tjedna očekujemo i dolazak proteinskog cjepiva, koje bi moglo biti rješenje za one koji se do sad nisu cijepljeni zbog postojećih kontraindikacija i skepsi prema cjepivu - rekao je.

Naglasio je kako i dalje treba biti oprezan, ali da Stožer razmatra sve opcije pa i relaksaciju mjera.

Od sljedećeg tjedan razmatraju ukidanje mjera

- Budući da do kraja mjeseca ističu postojeće mjere, a kontinuirano imamo pad novozaraženih, od početka idućeg tjedna se razmatra ukidanje pojedinih ili ublažavanje nužnih epidemioloških mjera- rekao je čelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović.

A razmatra se, dodao je, ublažavanje mjera koje se odnose na okupljanja, testiranja u javnim i državnim službama te nošenje maski u školama.