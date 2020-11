Božinović: Policija će još strože nadzirati poštuju li se mjere

Policija će, kao i insepktori biti u provedbi mjera puno striktiniji što znači da će temeljna, ali i krim policija istraživati postojanje prekršajne i kaznene odgovornosti pravnih i fizičkih osoba, otkrio je Božinović

<p>Ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong> je u intervjuu za <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/680265/ministar-bozinovic-u-dnevniku-htv-a">HTV</a></strong>, povodom donošenja novih mjera Nacionalnog stožera, između ostalog, izjavio da će policija puno strože nadzirati poštivanje mjera nego što je to inače bio slučaj. </p><p>- Mjere su donesene kako bi se usporilo širenje zaraze, a one ovise o tome koliko će ih se građani pridržavati. Stožer donosi mjere, pratiti će provedbu mjera, i kontrolirati provedbu, ali sve zavisi od pojedinca - kazao je Božinović. </p><p>- Policija će, kao i inspektori biti u provedbi mjera puno striktniji što znači da će temeljna, ali i krim policija istraživati postojanje prekršajne i kaznene odgovornosti pravnih i fizičkih osoba - poručio je ministar. </p><p>S obzirom da smo u petak imali rekordnu brojku umrlih, Božinović smatra kako su ove mjere u ovom trenutku sasvim dovoljne, a hoće li biti strože ovisit će o epidemiološkoj situaciji u budućnosti. </p><p>- Mi cijelo vrijeme pratimo situaciju u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Što se tiče mjera, mi ih donosimo racionalno i promišljeno, i pratit ćemo kako će se ove mjere primjenjivati i kakva će biti provedba, a o tome će ovisi epidemiološka situacija u budućnosti i hoće li biti potrebne nove mjere - kazao je. </p><p>Ministar je komentirao i rad 'ilegalnih' klubova te najavio da će se policija maksimalno angažirati u otkrivanju takvih mjesta.</p><p>- I kroz povijest se u sličnim situacijama išlo u nelegalne sfere, od Američke prohibicije, do raznih drugih događaja. Mi smo cijelo vrijeme ukazivali na nužnost pridržavanja mjera kako ne bi morali ići za represivnim djelovanjem policije i drugih službi, tako da, kad nove odluke stupe na snagu, policija će se maksimalno angažirati u otkrivanju takvih mjesta - rekao je Božinović pa se osvrnuo na ugostitelje koji negoduju zbog novih mjera.</p><p>- Ugostiteljstvo je u programu mjera Vlade RH gdje će se više od 8 milijardi dato kako bi se sačuvala radna mjesta u tim posebno pogođenim sektorima, a ugostiteljstvo spada u to. Na nama je da činimo sve kako bi se što prije došlo do pada broja novozaraženih kako bi smo sačuvali opstojnost održivost zdravstvenog sustava, posebno bolničkog i nadamo se svijetlu na kraju tunela. Ne trebamo imati iluzije da je to nešto što će se dogoditi sutra - kazao je ministar Božinović. </p>